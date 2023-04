Jasminka iz 'Ljubavi na selu' nakon ispadanja: 'Voljela bih da je mene izabrao'

Osječanka Jasminka Lukić jedna je od kandidatkinja koja je sudjelovala u jubilarnoj 15. sezoni showa 'Ljubav je na selu' i to kod farmera Dragoljuba. Jasminka je u prošloj epizodi napustila farmu, što znači da s farmerom na romantično putovanje ide Ljiljana, a njih dvoje otkrili su i da su u vezi. Jasminka koja je otpočetka je slovila za favoritkinju na Dragoljubovoj farmi, sada je ispričala svoje dojmove i razmišljanja o svemu što se događalo te kako se osjećala.

- Smatram da je on birao srcem. Naravno da bih voljela da je mene izabrao, ali to se nije dogodilo. Ona je stalno plakala, a kako je Dragoljub jako emotivan muškarac, to ga je pogodilo. Inače, Ljilja stvarno može plakati - rekla je Jasminka za RTL.hr. Jasminka je ispričala i što se to odjednom preokrenulo da je ovaj farmer zaboravio na povezanost s njom i okrenuo se Ljilji.

- To se dogodilo na fešti. On i Ljilja su ušli u razgovor, tamo mu se žalila oko svog života. Silvana i ja smo tada otišle spavati, mislim da je to bio prijelomni trenutak - rekla je. Unatoč tomu, kaže kako nije bilo ljubomore niti svađa. Poštovala se svaka Dragoljubova odluka, a ovim putem mu je zahvalila na nevjerojatnom gostoprimstvu. Čak i ako je bilo trenutaka kada je moglo eskalirati, Jasminka kaže kako se nikada nije dala isprovocirati.

- I dalje sam u kontaktu s Dragoljubom, sa Silvanom se čujem također svakodnevno, a s Ljiljom sam izgubila kontakt - rekla je Jasminka te otkrila i što se novog dogodilo u njenom životu. Naime, u međuvremenu je promijenila posao, radi u ribarnici, a ne prođe dan da ju netko ne prepozna. Osim novog posla, kod Jasminke se i na ljubavnom planu nešto počelo okretati.

- Imam prijatelja, ali ničemu se ne nadam. Mora proći neko vrijeme da ga procijenim kakav je - rekla je kroz smijeh. Kako u mladosti zbog četvero djece nije putovala, odlučila je to sada nadoknaditi. U planu joj je uskoro posjetiti Silvanu u Rijeci, Radmilu u Sisku te Mandu u Požegi.

Podsjetimo, Jasminka je već na farmi istaknula kako misli da Ljiljana i Dragoljub imaju puno različitosti.

- Suprotnosti između farmera i Ljiljane su drastične. Nemaju oni baš neke povezanosti - poručila je iza kamere. Inače, i farmer Milko je u posljednjoj epizodi odabrao koju damu vodi na romantično putovanje, a na drugima farmama ova odluka tek slijedi.

