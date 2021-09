Jacques se osvrnuo na pro bono nastupe: Znajte da su baš svi u tom lancu plaćeni, osim “zvijezda”

Nakon što je Nina Kraljić otkazala svoj nastup na Festivalu kajkavske popevke u Krapini jer je odlučila kako više neće nastupati pro bono, na temu plaćanja honorara za glazbene nastupe osvrnuo se i Jacques Houdek i napisao status o tome na Facebooku.

Čitam ovih dana, pratim, razmišljam... Dugi niz godina ne nastupam na festivalima. Više je razloga za to, no glavni je zasigurno taj što su naprosto postali predvidljivi i nezanimljivi, publika više za njih nije zainteresirana, kao nekada. Ta klasična festivalska forma očito spada u prošlost, koja je za mnoge naše pop i zabavne festivale nekada zaista bila - sjajna. No, nažalost, to već dugo, dugo nije tako. Danas su na snazi neki sasvim drugi načini promocije glazbe, pa radije biram te, “alternativne” pravce. Festivale koji njeguju hrvatsku glazbenu baštinu bih izuzeo iz ove skupine, jer oni su doista jako važni za očuvanje naše kulture i glazbenog naslijeđa. Na njima bismo trebali svi zajedno više raditi, da ih održimo na životu i osvježavamo novim idejama iz godine u godinu, kako bi budući naraštaji kroz njih mogli upoznati tradicijsku glazbu i saznati tko su, ustvari. Glazba je direktan odraz naroda, glazba smo mi! - napisao je pjevač i nastavio o honorarima.

Što se honorara tiče - vrlo je jednostavno - HONORAR SVIM PROFESIONALCIMA! Svima nam je za život neophodan novac, jel tako? Ne žive ni “zvijezde” od vlastitog sjaja... Dakle, svi koji radimo, za taj naš rad trebamo biti sukladno i adekvatno plaćeni. Ne vidim zašto bismo mi pjevači trebali nastupati pro bono, ako su plaćene dvorane, glazbenici, dirigenti, rasvjeta, tonci? Tim više ako se prodaju ulaznice, ako postoje pokrovitelji neke priredbe ili koncerta. Svi, svi, svi koji stvaraju taj događaj - trebaju ostvariti honorar. To nažalost godinama nije tako, no to ne znači da je to u redu i da je to normalno. Na svima nama izvođačima/pjevačima je da to mijenjamo. Ja sam pokušao ukazati, no obzirom da nisam naišao na podršku kolega - odustao sam, i eto još jednog razloga zašto me nema na festivalima. Neće me ni biti - dok se ne sjete oni koji se trebaju prisjetiti da bez “glavnih glumaca” nema filma, baš kao što bez glavnih - vodećih pjevača nema ni hita ni festivala. A tko zna, možda se dogodi čudo pa se svi mi, kao kolege ujedinimo i kažemo - dosta je. Platite i nas, ili ne budemo nastupili. A zamislite to, da svi izvođači složno kažu - ne nastupamo! Koga bi u tom slučaju publika gledala i slušala? Orkestar? Dirigenta? Binu? Rasvjetu? Cvjetne aranžmane? Baš.

Još jedan podatak, čisto da se zna; kada budete gledali neki od, nažalost, u Hrvatskoj mnogobrojnih humanitarnih koncerata - znajte da su baš svi u tom lancu plaćeni, osim “zvijezda”. Od produkcije, do pozornice, razglasa, rasvjete do glazbenika i teleoperatera. Svi su za svoj rad honorirani. HUMANITARNO djelujemo samo mi, PJEVAČI. Vrijedi sjetiti se ove činjenice, kad nas se sljedeći puta bude prozivalo jer smo, zamislite, nešto nekada negdje možda i - zaradili. Osobno sam, u 20 godina karijere otpjevao i podržao barem 1000 raznih humanitarnih koncerata i akcija, posjetio brojne bolnice i ustanove, dječje domove... I dalje ću to činiti jer to radim od srca! Na taj način želim podijeliti bar dio velike ljubavi koju uživam od svoje publike godinama. Nema ništa ljepše i više nagrađujuće od toga da nekim manje sretnim ljudima, bolesnima, kojima fali pažnje, veselja i pjesme, uljepšam život kroz dar glasa, glazbe i pjesme, na kojem sam Mu neizmjerno zahvalan. Daleko bolje uloženo vrijeme nego pohoditi festivale, zar ne? 😉 #myway #sasvimiskreno - poručuje Houdek.

