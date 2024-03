Jacques Houdek pokazao kako je preuredio kuću: Blagovaonski stol i stolci stari su više od 120 godina

Pjevač Jacques Houdek na društvenim je mrežama s obožavateljima podijelio fotografije na kojima je pokazao kako je preuredio prizemlje svoje kuće i sretan je što je uspio taj posao obaviti prije Uskrsa.

"Preuređenje i proljetna generalka prizemlja – gotovi! Prezadovoljni smo, zahvalni i spremni za Uskrs. Većinu toga radili smo sami, jer uživamo u DIY-u (a pomogla je i uvijek spremna, najbolja punica Ingrid). No ipak, red je da zahvalimo ekipi koja nam je pomagala; Štef i Draž – ništ’ bez vas! Hvala! Marinko, Miro i Natalija iz Škalac instalacije – hvala vam od srca na sjajno odrađenom poslu i podršci. Budući da imamo četiri ljubimca, odlučili smo se za keramiku kao podnu oblogu cijelog prizemlja (ona se samo tu i tamo malo pretvara da je parket), a time smo ipak zadržali neku toplinu u prostoru. Blagovaonski stol i stolice su antikni, stari više od 120 godina, izrađeni u Beču. Hvala Gabi, koja ih je temeljito restaurirala, pa sam ih ja “finiširao”, no ne bih to mogao bez nje!" napisao je Houdek na početku svoje objave. Poznato je i kako glazbenik često sam obnavlja stariji namještaj te je kreativan u tom pogledu, a sada je otkrio i koje je to starije komade namještaja iskoristio prilikom uređenja prizemlja.

"Jednako tako, dio ovog istog antiknog kompleta koji smo restaurirali je i naša komoda – vitrina, na kojoj zahvaljujemo našoj dragoj Tihani, koja nam je poklonila ovaj nevjerojatno lijepi namještaj, koji je nekada pripadao njenoj baki. Stolić za kavu obnovio sam sam, a pripadao je baki i didi… Pamtim ga još iz djetinjstva, bio nam je neizostavan “rekvizit” u igri, dok sam u Slavoniji kod njih provodio najljepša ljeta… Za cijelo preuređenje korištene su Annie Sloan boje, voskovi, kistovi i sav ostali pribor, pa od sveg srca zahvaljujem fenomenalnoj Nikolini i njenom doista jedinstvenom dućanu Decolores. I zidovi, i namještaj – sve je bojano bojama Annie Sloan (kids i pets friendly, ne sadrže nikakve štetne spojeve i savršen su izbor za svaki dom). Svaki ozbiljniji DIY-er zna o čemu govorim, a svi koji niste isprobali, javite se u Decolores!" napisao je Houdek i na kraju objave zahvalio svima koji su mu pomogli u ovom procesu.

"Na kraju, hvala našoj dizajnerici Ivani Krstinić na funkcionalno i estetski sjajno osmišljenoj kuhinji po mjeri, samo za nas. Hvala Armalu na podršci. I na kraju – hvala nama samima, ha-ha, kaj smo još jedan ovakav proces izdržali! Nama je prekrasno, jer je naše i jer je DOM. Javite mi kako se vama dopada, delamo i po kućama, bumo se dogovorili", napisao je. U komentarima su obožavatelji uputili samo pohvale na uređenje kuće.

"Jakoooo lijepo. Uživajte u toplini vašeg doma. Meni je prepre predivno, jako odiše toplinom i domaćinskim ugođajem... posebno su me zaintrigirale te boje koje spominjete, ne znam da ih ima u nas u BiH, uživajte. Tako je sve uređeno po mom ukusu. Odiše toplinom. Svaka čast. Divno. Prekrasno, s mjerom i ukusom! Ne sumnjam da će vam uskršnji blagdani sada biti još sretniji! Svako dobro cijeloj obitelji. Znam da nije bilo lako upustiti se i odraditi ovako nešto, ali isplatilo se, krajnji rezultat je fenomenalan! Jednostavno i lijepo. Glavno da ste Vi i Vaša obitelj zadovoljni. Ostali mogu lajati u vjetar kako im se ne sviđa ovo ili ono", poručili su mu.

