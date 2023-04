Jacques Houdek otkrio zašto ne nosi vjenčani prsten: 'Kad vidim tu snimku s vjenčanja...'

Glazbenik Jacques Houdek u najnovijem intervjuu progovorio je o odnosu sa suprugom Brigitom. Jacques je otkrio i koja je po njegovu mišljenju tajna skladnog braka, ali i zašto se na njegovoj ruci ne može vidjeti vjenčani prsten.

– Ljudi uvijek kažu kompromis, a ja mrzim tu riječ. Mislim da je tolerancija ključnija. Ali tolerancija moje supruge. Kako to da je ona takva, to je tajna. Jasno mi je da nisam jednostavna biljka da bude sa mnom 24 sata dnevno, a i dobro je što sam često na putu pa se zaželimo jedno drugoga – rekao je za InMagazin te objasnio kako to da ne nosi prsten.

– Ma malo me žulja, tih 30 kila koje sam spomenuo, taman toliko manje sam imao na vjenčanju. Kad vidim tu snimku – ma vidi maloga... Ali vratit će se prsten – priznao je.

Podsjetimo, glazbenik je nedavno sudjelovao i u emisiji ''Zdravlje na kvadrat'' na Novoj TV gdje je govorio o svojem zdravlju te borbi s kilogramima. Razgovor je započeo otkrivši kako je biti Jacques te istaknuo da mu nikad nije dosadno.

– Ponekad uzbudljivo, ponekad frustrirajuće, ponekad jako veselo. Kao i svim drugim ljudima. Ja sam samo jedan čovjek od krvi i malo više mesa – rekao je glazbenik te otkrio kako se nosi sa stresom.

– Tako da posjećujem češće kućnog ljubimca koji se zove frižider i tu liječim sve svoje frustracije! Izreži ovo! Šalim se. Nikad nisam u stresu, ja ne znam što je to. Kako kaže Severina: ''Ja samo pjevam, ja samo sviram, ja nemam razlog da se živciram.'' To bi trebalo tako biti, ali naravno da realnost nije takva. Ja mislim da se dobro nosim sa stresom. Sad imam već i neko životno iskustvo, dovoljno godina i nisam sad više neki mulac koji nije naišao na prepreke u životu – objasnio je.

Jacques tijekom karijere nije nimalo bio pošteđen ružnih komentara na društvenim mrežama, uglavnom na račun svojeg izgleda.

– Ja pročitam sve! Kako ne vidjeti. Ali nisam nikad imao problem. To i nisu neki ljudi koji prate ono što ja radim niti je njima bitno. Oni samo vide činjenicu da je Jacques debeo. Vauuuu! Prebolite to i nastavite sa svojim životom. Ali ljudi koji me vole nisu me nikad na taj način gledali. Da sam ja to osjećao kao neku prepreku, davno bih odustao od ove profesije javno, javnog izlaganja svoga lika, djela, glasa i tijela – rekao je Jacques te dodao da je pokušao pronaći rješenje za svoje stanje.

– Uvijek tražiš rješenje i nikad ne odustaješ tražiti rješenje. Svaki normalan i racionalan čovjek želi biti bolji, poraditi na sebi na sve moguće načine, profesionalno, privatno, fizički, psihički. Ja vjerujem da svi dajemo od sebe najbolje što možemo. Tako da je to apsolutno nešto što je moja životna borba, što nikad neću pustiti – rekao je.

Otkrio je i je li točna informacija da je išao na podvezivanje želuca.

– Bilo je puno dezinformacija. Nisam nikad bio na podvezivanju želuca! Raspitivao sam se o opcijama i kad god bih doznao koliko je to invazivno, uvijek mi je bilo – ne i ne. Ti to moraš napraviti sam, nekako snagom svoga uma, volje. Kroz trening, pravilnom prehranom. Ne možeš ići linijom manjeg otpora. Čuj, svaki ponedjeljak je novi početak, nova odluka. Nažalost, ta stigma je danas jako, jako velika i čini mi se da je najveća upravo nama ljudima koji imamo prekomjernu težinu, jer svi su tako savršeni i filtrirani na svojim mrežama. Svi su zvijezde svoga univerzuma. Svi su strašno važni i zgodni, a zapravo i nisu. Samo su mršavi – kazao je pjevač. Jacques je istaknuo da se ni zbog toga ne stresira, no i on ima malo teže dane.

– Zašto se drugi stresiraju oko moje težine, ne znam. Ja sam sebi neke dane jako zgodan i sladak, neke dane malo manje. Nekad se pogledam u ogledalo pa se pitam: "Pa što si to učinio?", a nekad sam si okej. Racionalan sam čovjek. Znam da je to nešto na čemu moram raditi. Neću od toga nikad odustati. Hoću li uspjeti? Ne znam, nema garancije – kazao je te priznao da ga zabrinjavaju prijetnje koje pretilost donosi zdravlju, poput kardiovaskularnih bolesti.

Glazbenik je otkrio i da je visok 180 centimetara, a na pitanje o težini se našalio.

– Piiiiip. Ali lukav si, znaš, dobar si! Ima jedan super vic! Jacques teži savršenstvu, a znamo što je savršeni oblik u prirodi. Uvijek kažem da tu tajnu nosim u grob i da me se sve na svijetu može pitati osim te brojke – šaljivo je odgovorio te pokazao kako prihvaća šale na svoj račun.

VIDEO Bend iz Hrvatske zaglavio u Beogradu: Ako je itko u mogućnosti neka nam financijski pomogne