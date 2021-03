J.Lo (51) pozirala u tanga bodiju, a jedan detalj zabrinuo fanove: Što ti je s koljenima?

Naporni treninzi uvijek se isplate za dobru figuru. Svjedok tomu je i latino diva Jennifer Lopez (51) koja je pozirajući ispred ogledala ponovno pokazala da su godine samo broj. Provokativna fotografija na kojoj je odjenula mini bodi, a koji joj naglašava stražnjicu i ističe dekolte, oduševila je obožavatelje diljem svijeta.

Foto: instagram

U samo pola sata, J.Lo prikupila je više od milijun lajkova, a tijekom cijelog dana stiglo ih je više od pet milijuna. Na fotografiji ne nosi šminku, a kosa joj je podignuta u "kućnu" punđu na vrh glave. Međutim, mnogi su na fotki, osim bujne stražnjice, primijetili nešto čudno. Naime, zagledali su se u njezina koljena.

Izgleda da je pjevačica imala nekakvu nezgodu kojuje trebala prekriti zavojem, ili je to pak samo od vježbanja. Zabrinuti fanovi upitali su je je li sve u redu, ali, J.Lo su ti komentari promaknuli.

Istrenirano tijelo i mišiće je pokazala s ponosom, ali unatoč tome, pjevačica ovih dana nailazi na mnoge komentare kako koristi botoks. Odlučila je odgovoriti na prozivke.

- To je samo moje lice. Po milijunti put kažem, nikad nisam bila na botoksu niti ikakvim operacijama - rekla im je tada Jennifer koja će ovog mjeseca osvanuti na naslovnici magazina Allure i to s kratkom kosom u pixie stilu.

Njezin 'mokri pixie' naišao je na val neodobravanja, a za isti je zaslužan njezin stilist Chris Appleton koji se na svom Instagramu pohvalio novim izgledom pjevačice. Dok su jedni s oduševljenjem komentirali neočekivanu promjenu 51-godišnje pjevačice, drugi su bili zgroženi što se odlučila na takvu radikalnu promjenu te nisu pozdravili njezin novi izgled.

Treći su rekli da im je drago što je izašla iz svoje zone komfora, a na veliki pothvat pjevačica se odlučila zbog slikanja za časopis čiju će naslovnicu u ožujku krasiti povodom 30. obljetnice izdavanja.

Foto: instagram

- Kratko kosa ti predivno stoji - napisao je jedan pratitelj, a drugi se nije složio pa poručio: "Za mene je ovo njezin najgori editorijal ikad… Ne sviđa mi se", izjasnio se. "Mislio sam da je to perika", napisala je obožavateljica začuđeno.

"Nema šanse", nastavile su se nizati reakcije.

Podsjetimo, Jennifer Lopez i bivša baseball superzvijezda Alex Rodriguez zaručili su se još prije gotovo dvije godine, a trebali su se vjenčati prošle godine, no koronavirus im je pomutio planove. Iako se čini da ona nikad nije bila sretnija, jedan reality show pokrenuo je sumnju. Reality zvijezda Madison LeCroy došla je pod svjetla reflektora nakon što je njezina kolegica iz realityja 'Southern Charm' u jednoj epizodi optužila da je imala aferu s Rodriguezom. O svemu se sad oglasila i prozvana Madison te je odbila bilo kakvu aferu. U razgovoru za Page Six rekla je kako su se Alex i ona čuli samo par puta preko telefona te da se fizički nisu nikad susreli ni upoznali. Kazala je da se očito povjerila krivoj osobi o tome te da je to kasnije otišlo u krivi smjer i preraslo u nešto veće nego što jest.

'Sve te stvari su se dogodile prije par godina, ali tek se sad prikazuju te epizode na televiziji. Ne znam što da napravim. Nastojala sam biti što tiša u medijima, ne želim loše njegovoj obitelji ili mojoj. Mi smo definitivno nevini u svemu ovome', dodala je.