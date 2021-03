Znakovita objava Maje Šuput, fanovi je pitaju znači li to da je rodila

Maja Šuput na Instagramu je objavila snimku s jednog svog koncerta, a pokraj njega napisala je komentar zbog kojeg su neki njeni obožavatelji pomislili da je već rodila.

- Samo da prijavim stožeru da sam ja za koji dan spremna vratiti se svom koncertnom djelovanju pa nek krenu s popuštanjem mjera jer nam ovo svima treba za mentalno zdravlje. Ajmo ekipa, tko jedva čeka koncerte i ludovanja?? Poslat ću im vaš popis, možda ih smekšamo u odlukama, napisala je Maja.

"Znači li to da si rodila pa si za koji dan spremna"? I mi jedva čekamo koncerte i sve ono što ide uz to s tobom", "Znači li to da je mali šmeker stigao na svijet ili se varam?", komentirali su joj obožavatelji, a neki su pisali kako i oni jedva čekaju koncerte. Inače, Maja je ranije objavila kako joj je termin porođaja 22. ožujka.

Podsjetimo, Maja je nedavno za In Magazin govorila o dolasku sina na svijet. - Tri dana mi je trebalo da procesuiram u glavi da ću morati kupiti bagere, pištolje, kamione jer toliko ljudi oko mene uvjeravalo me da će to biti mini Maja. Znaš kad ti svi pumpaju glavu, a Nenad je stalno govorio: 'Tatina kći, da bar bude curica.' Nevjerojatno je kako ti ta informacija sjedne, totalno zaboraviš na svijet djevojčica, pogotovo kad kreneš uređivati i kupovati robu. Spremni smo za barabu", kazala je za Šuput, a na upit jesu li se odlučili za ime, stiže zanimljiv odgovor. “Strana imena. To čak i nije tajna.

Jednostavno me domaće ne interesira. Uz Šuput ne ide ništa, ali uz Tatarinov ide sve, tako da ćemo uz njegovo razvaliti neko moćno ime. A ne kad dođemo negdje i moj muž onako kaže 'Nenad'. Pa zašto? Tako lijep čovjek s takvim imenom. Smatram da s imenom obilježiš to djetetovo neko razdoblje, tinejdžersko, školsko kad te klinci maltretiraju i više to nije kao nekada. Sad klinci više nisu normalni, tuku se. Zamisli da dam djetetu neko ime, da ga uvalim u probleme, pa da mi cijeli život govori: 'Jesi li morala?', objasnila je pjevačica.