Iznenada preminula pjevačica čiji nas je glas rasplakao u kultnom filmu, zadnji koncert imala je prije dva tjedna

Svijet filma i glazbe ostao je u šoku nakon vijesti da je pjevačica Rebekah Del Rio preminula 23. lipnja u svom domu u Los Angelesu. Imala je 57 godina. Iako je njezina karijera trajala desetljećima, ostat će vječno upisana u filmsku povijest zahvaljujući jednoj, ali neponovljivoj sceni. U kultnom neo-noir filmu Davida Lyncha, Mulholland Drive iz 2001. godine, Del Rio se pojavljuje na pozornici zagonetnog "Cluba Silencio". Predstavljena kao "La Llorona de Los Ángeles" (Žena koja plače iz Los Angelesa), ona izvodi srcedrapajuću španjolsku verziju pjesme "Crying" Roya Orbisona, nazvanu "Llorando". Njezina a cappella izvedba toliko je moćna da glavne junakinje filma, koje glume Naomi Watts i Laura Elena Harring, briznu u plač. Vrhunac scene, koji gledateljima ledi krv u žilama, događa se kada se Del Rio sruši na pozornici, no njezin glas nastavlja odjekivati dvoranom, otkrivajući da je sve bila iluzija, snimka.

Ta antologijska scena, koju su kritičari opisivali kao trenutak u kojem se stvarnost filma lomi, nastala je gotovo slučajno. Kako su izvori potvrdili, Lyncha je s pjevačicom sredinom devedesetih upoznao njihov zajednički agent Brian Loucks. Del Rio je u to vrijeme imala ugovor s country izdavačkom kućom u Nashvilleu, koji je dobila upravo zahvaljujući snimci pjesme "Llorando". Kada su se upoznali, Lynch ju je zamolio da mu otpjeva tu pjesmu, a on ju je potajno snimio. Upravo je ta sirova, emocionalna snimka postala temelj za cijelu scenu u Clubu Silencio, koju je redatelj naknadno dodao u film nakon što je prvotna pilot-epizoda za televiziju bila odbačena. Lynch je taj trenutak kasnije nazvao "sretnom nesrećom", a glas Rebeke Del Rio postao je, kako je to opisao teoretičar filma Todd McGowan, "nemogući objekt" koji proganja film.

Iako je u konačnoj verziji filma korištena snimka, Del Rio je otkrila da je tijekom snimanja scene pjevala uživo pri svakom ponavljanju. "Bilo je mnogo pokušaja. I sa svakim pokušajem, pjevala sam, jer sam osjećala da moram proizvesti isti onaj osjećaj s vibratom u grlu kako bi publika to mogla vidjeti", izjavila je u jednom intervjuu. "Također sam željela da prelijepe djevojke na balkonu, Laura Harring i Naomi Watts, to dožive uživo. Bile su prisutne dok sam snimala svoju scenu, pa sam pjevala njima." Ta posvećenost zacementirala je njezin status Lynchove muze. Njihova suradnja nastavila se godinama kasnije, ponajviše u trećoj sezoni serije "Twin Peaks: The Return", gdje je s Mobyjem izvela pjesmu "No Stars", napisanu prema Lynchovoj poemi. Njezina smrt dolazi kao novi udarac za obožavatelje, samo pet mjeseci nakon što je u siječnju ove godine preminuo i sam David Lynch u 78. godini.

Iza moćnog glasa koji je mogao prenijeti toliku tugu krila se i žena čiji je život bio obilježen tragedijom. Godine 2009. doživjela je najveći gubitak kada je njezin sin, Phillip DeMars, preminuo od raka u dobi od samo 23 godine. "Moj glas se lako prepušta toj tuzi jer nosim mnogo te boli u sebi", priznala je u intervjuu za The Guardian 2022. godine. Posljednjih godina suočila se s dodatnim nedaćama; nakon neuspjele biopsije kožne izrasline ostala je s teškim problemima s kretanjem, zbog čega nije mogla hodati po stepenicama te je morala napustiti svoj dom. "Morala sam spavati u unajmljenom, preuređenom kombiju na ulici", otkrila je tada.

Rebekah Del Rio, koja je odrasla u San Diegu te je bila meksičkog, talijanskog i sefardskog podrijetla, započela je karijeru nakon što ju je list The San Diego Union-Tribune proglasio jednom od "10 najboljih pjevačica u San Diegu". To ju je potaknulo da se 1989. preseli u Los Angeles. Nakon snimanja pjesme "Llorando" seli se u Nashville gdje potpisuje za Giant Records i snima svoj prvi album, "Nobody's Angel". Naslovna pjesma dospjela je na drugo mjesto ljestvica u Nizozemskoj. Osim suradnje s Lynchom, njezin glas čuo se i na soundtrackovima filmova kao što su "Sin City", "Tjelesna straža" (Man on Fire) i "Streets of Legend", a pjevala je i američku himnu u apokaliptičnom znanstveno-fantastičnom filmu Richarda Kellyja "Southland Tales".

Vijest o njezinoj smrti potvrdio je i njezin nećak Dan Coronado u dirljivoj objavi na Facebooku. "Upravo sam saznao da je moja teta Becky preminula, a vidjeli smo je doslovno na Dan očeva. Toliko sam zahvalan što su je djeca čula kako pjeva, a i što je nisam poslušao i potajno sam snimio taj trenutak", napisao je. "Njezino umjetničko ime, Rebekah Del Rio, smislila je zajedno s mojim ujakom Philom. Bili smo blagoslovljeni što smo proveli prekrasan dan s njom prije dvije nedjelje i zahvalan sam što će se moja djeca sjećati koliko je bilo posebno čuti njezin bogomdani talent." Obožavatelji diljem svijeta opraštaju se od pjevačice, a mnogi se prisjećaju njezinih posljednjih nastupa. Samo dva tjedna prije smrti nastupila je uživo na dobrotvornoj projekciji filma "Mulholland Drive" u Los Angelesu. Jedan obožavatelj koji ju je vidio na koncertu u Chicagu napisao je: "Nikada neću zaboraviti akustiku i osjećaj u dvorani. Njezin glas uživo bio je nezaboravan i jednako dobar kao bilo što što je ikada snimila u studiju."