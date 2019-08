Iznenada preminula bivša manekenka: Imala je samo 29 godina

Бог дал вам тело, которое может вынести почти все! Ваша задача – убедить в этом свой разум 💭 С кем бы я ни играла, моя главная соперница – девушка в зеркале. Работать над собой стоит как минимум для того, чтобы не разочаровывать самого себя. А восхищение своими силами и есть самая большая награда ♥️ Доброе утро, друзья. Будьте сильными 🙏🏼

A post shared by Jaklin (@fakemooddd) on May 17, 2019 at 10:15pm PDT