Između Petre i Darija izbila prva bračna svađa, on joj rekao da je 'fejk'

U sinoćnjem izdanju sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' nastavila se zajednička večer kandidata. Saša objašnjava ostalim parovima da su se Bojan i ona družili samo kad su morali zbog zajedničkih zadataka. Dariju je Bojan jako čudan jer je cijelo vrijeme neutralan i glumi da je sve normalno. Ekspertica Sanela Kovačević Nelly smatra da je cijela negativna energija za vrijeme večere utjecala na Lorenu i Stefana jer se Lorena morala maknuti iz prostorije, a on je pošao za njom. ''Ukoliko mi se nešto ne sviđa, ja se mičem'', poručila je Lorena.

Saša i Bojan otišli su popričati na samo gdje mu je Saša dala ponovno do znanja da ne planira imati ništa te da su ju stavili s bilo kojim drugim kandidatom, prošao bi još gore od njega.

''Dalje skupa nećemo, ni kao emocionalni partneri ni kao prijatelji. Dalje kroz ovaj eksperiment nećemo nastaviti zajedno… Ako sam kad sam dolazila mislila da imam kapacitet podijeliti životni prostor s nekim, upoznala sam i spoznala sebe i osjetila da nemam taj kapacitet jer stvari doživljavam mnogo dublje i mnogo više osobno nego svi ovi parovi koji sjede za stolom. To nema nikakve veze s tobom'', ispričala mu je.

''Ona je stavljena u situaciju u kojoj se nije najbolje snašla, mislim da je ona prva svjesna toga da je pogriješila… Ona nije loša cura. Samo malo da se opustila, da je dala malo više prostora čitavoj situaciji, mogla je kroz sve ovo proći puno lakše'', zaključio je Bojan.

Manuela i Lorena popričale su sa strane o cijeloj situaciji. Manueli nije jasno zašto ju je Sašina negativna energija izbacila iz takta, dok je Lorena priznala da se smatra dosta krhkom s obzirom na dojam koji ostavlja.

Kada su se svi vratili za stol, Dario nastavlja propitkivati Sašu zašto je uopće dolazila ako nije ni planirala pružiti priliku partneru.

''Zašto si došla ako nisi ni za što spremna?'' nastavio ju je podbadati.

Saša se opravdavala priznajući da je imala drugi razlog dolaska u show: ''Ja sam ovdje došla zbog medijskog prostora da vidim kako to izgleda ispred i iza kamera i zbog novog životnog iskustva''.

Kako bi izazvala Darija, pitala ga je zar nije i njegova supruga ovdje zbog medijske pažnje, a Petra je sve samo slušala šuteći.

''Kako je večer trajala, samo se spuštala energija'', Hedviga je bila zadovoljna što se večera primiče kraju.

I Lorena i Stefan sretni su što su došli kući. Oboje su se složili koliko ih je cijela večera iscrpila. Lorena ne funkcionira u negativnoj atmosferi jer je ona jako pozitivna osoba i ne bi si u pravom životu nikad dozvolila prisutnost takve energije. Stefan joj je odrješito odgovorio da se jedino ona osjećala loše zbog takve energije, a Lorena mu je zamjerila što mijenja mišljenje jer je na ceremoniji bio na njezinoj strani i složio se da je Sašina energija utjecala na sve.

Prvo zajedničko druženje unijelo je nemir između kandidata, posebno Darija i Petre. Nakon večernjeg izlaska vratili su se u stan i krenula je rasprava potaknuta Sašinim ponašanjem. Naime, parovima je rekla da se pretvaraju te da imaju problem, a inzistirala je da joj Darijo precizira sviđa li mu se Petra. "Ne želim ulaziti u njezine motive. Ako mi se osobno obrati, ako me napadne, ja ću njoj odgovoriti. Bitnije mi je tko kaže, a ne što se govori. Neću ustajati na svaku", rekla je Petra svom partneru za stolom.

"Ona je uvrijedila sve. Ti si moja žena i trebaš biti uz mene. Trebaš reći: 'Dario ti si upravu'. Cijelo vrijeme si ukočena", rekao je i dodao da mu izgleda kao da je pred kamerama cijelo vrijeme 'fejk'. Petra je pak podigla ton i rekla kako si ne smije davati za pravo da joj predbacuje takvo što. "Pričaj normalno, opusti se. Mi jesmo različiti, ali ja ti želim dobro u životu", rekao joj je.

"On bi volio da sam ja drugačija jer bi se mi tada bolje slagali. U tisuću situacija bih mu mogla reći 'nemoj ovo, nemoj ono, budi tiši, više taktiziraj'. No, ja mu to ne govorim jer smatram da je to onda prikazivanje njega u nekom obliku u kojem on to možda nije", objasnila je Petra u izjavama. Dariju smeta to što Petra, po njegovom mišljenju, nije pokazala pravo lice i što je opterećena time što će tko misliti. "Nemoj razmišljati da te gleda cijela Hrvatska. Opusti se, budi to što jesi i bit ćeš voljena", ponavljao joj je.

"Zašto imaš potrebu govoriti da ja budem ovakva ili onakva? Ti budi kakav ti želiš biti. Možemo li ne voditi stalno takav razgovor?", odgovorila mu je.

Osvanuo je sljedeći dan, dan ceremonija na kojoj Saša i Bojan odlučuju hoće li ostati u eksperimentu ili ne. Saša ističe da je ovdje došla zbog medijske pažnje, ali da je isto tako probala dati emocionalnu šansu, no nije uspjela.

''Sad sam tu radi sebe i upoznavanja ljudi'', priznala je, dodavši da ju je naživcirao Darijev komentar, ''Svi smo tu iz nekih razloga, ali taj medijski prostor vjerojatno svugdje kod nas postoji… On sjedi sa curom koja ima 30.000 pratitelja i tu je isključivo iz medijskog predstavljanja, ali nema kapacitet da to kaže'', osvrnula se Saša na prethodnu večer.

Dario i Petra nakon jučerašnje svađe nastavljaju normalnu komunikaciju jer sinoć kada su se kamere ugasile ponovno su popričali o svemu i zaključio je da jučer je ipak malo pretjerao. Odlučili su se kladiti u večeru – Petra misli da će Saša napisati da ostaje, dok Dario misli da će u showu htjeti ostati Bojan.

O svojoj odluci već je počeo razmišljati i sam Bojan: ''Ako Saša želi izvući nešto pozitivno iz cijele situacije, poraditi na sebi, onda možemo se podružiti još i izgraditi prijateljski odnos… Ali ako će biti u elementu u kakvom je bila zadnjih nekoliko dana, onda nema tu ništa ni za mene ni za nju''.

''Razmišljam u nekim trenucima da bi možda otišao jer skroz smo drugačije osobe… Teško je vidjeti da će nešto biti između nas na nekom višem nivou. A nekad nam je OK, draga mi je i zanimljivo nam je baš zato što smo skroz različiti. Želim možda i ostati da još proučavam'', nije bio posve siguran u svoju odluku ni Dario.

Pred kandidate dolaze eksperti koji ih obavještavaju o tome što mogu očekivati od njih i od cijelog eksperimenta. Prvi par koji dolazi pred njih su Andrea i Marko. Eksperti smatraju da ostavljaju jako lepršav i lijep dojam te da postoji puno privlačnosti i razumijevanja.

Ostali kandidati komentiraju ono što čuju – Manuela smatra da Marko pored Andree sjaji i da je ona druga žena u odnosu na vjenčanje, dok im Saša ne predviđa svijetlu budućnost.

Andrea je rekla da je njezin najveći problem nepovjerenje i da bi Marku htjela sto posto vjerovati, a ne zna kako. Marko je podijelio sa svima da mu je ovo iskustvo braka promijenilo mišljenje o braku: ''Možda sam čak i previše emotivno doživio taj prvi dan, ali poslije mi se sve pokazalo točnim. Definitivno želim brak, obitelj i djecu''. I Andrea i Marko napisali su da ostaju!

Sljedeći par su Lorena i Stefan. Sanela smatra da je između njih jaka seksualna i fizička energija jer su kliknuli na prvu. Eksperte je zanimalo koliko su zapravo oni prisni jer im se svidio njihov fizički dodir prije nego što su sjeli na kauč.

''Kako se upoznajemo, kako mi pokazuje razumijevanje i sigurnost koja mi je potrebna, to je nešto gdje se ja više opuštam uz njega'', priznala je Lorena.

Foto: RTL

''Smatram da svatko tko ima nekakav odnos koji gradi u nekakvom iskrenom smjeru da definitivno ne stoji tri metra jedno od drugog i da se dodiruje. Nemam problem s tim da me netko zagrli, kao što to nema ni ona'', rekao je i Stefan, no nije želio ići u detalje. Oboje su napisali da ostaju! ''Prilično jasna odluka!'' složili su se.

