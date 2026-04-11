ČETIRI BRAKA

Poznati hrvatski glumac drži rekord u najkraćem braku, njegov drugi brak trajao je samo 15 dana

VL
Autor
Vecernji.hr
11.04.2026.
u 20:00

Glumac Frano Lasić ženio se četiri puta, a sada je u braku sa slikaricom Milenom Matić s kojom ima sina Nikolasa

Glumac Frano Lasić još od 1983. godine drži neslavni rekord najkraćeg poznatog braka u Hrvatskoj. Njegova zajednica s Beograđankom Ljiljanom trajala je svega 15 dana, nakon čega su se, prema medijskim navodima, zauvijek razišli. Danas je Lasić u stabilnom braku s 30 godina mlađom Milenom, s kojom živi već godinama, no s Beograđankama, očito, početkom 80-ih nije imao sreće. Prvi brak sklopio je Majom Nikšić, s kojom je dobio sina Janka, a bivši supružnici nakon razvoda ostali su prijatelji. Drugi put oženio se s Ljiljanom iz Beograda i taj brak bio je jedan od najkraćih brakova na našoj estradi. Treća supruga bila mu je Živa Stupnik, s kojom je dobio dvoje djece; Luku i Linu, a četvrta supruga mi je slikarica Milena.

- Bez žena nema svijeta, sve se u životu, na ovaj ili na onaj način, vrti oko žena i treba ih poštovati. Iako ima ona da su žene sa Venere, a muškarci s Marsa, možemo se sporazumjeti. Žene su, otkad je svijeta i vijeka, bile inspiracija, i fascinantne su u svakom smislu. Jedan period svoga života sam bio posvetio i slikarstvu i slikao sam i žene. Uvijek su mi bile u centru slike. Pogledajmo literaturu ili filmove: u najvećem broju njih radnja se vrti oko žena. Žena uvijek ima nešto s čim vas fascinira i nešto što vas potakne. Sretno sam oženjen Beograđankom, slikaricom Milenom Matić. Našao sam osobu koja mi odgovara u svakom smislu, koja je pametna, prelijepa i dobra, i to je velika sreća. Ako bi trebalo opisati ljubav, onda bi to bilo ovo što se meni dogodilo - rekao je u jednom intervju pričajući o svom braku s Milenom. 

– Trudio sam se osvojiti Milenu jer sam uvidio da je jedna kvalitetna, draga i lijepa osoba u pitanju. Puno priče, upoznavanja, druženja. Harmonija u braku održava se nekim zajedničkim dogovorima oko svih bitnih životnih stvari – rekao je Lasić u jednom intervjuu pričajući o tome kako je osvajao svoju suprugu. Milena i Frano roditelji su dječaka Nikolasa koji se rodio u jeku pandemije koronavirusa.

Ključne riječi
showbiz beograđanka brak Frano Lasić

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

