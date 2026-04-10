FOTO Kakva raskoš u Madridu! Maja Šuput sa Šimom uživala u kraljevskoj palači
Da Maja Šuput i Šime Elez uživaju u Španjolskoj, već je poznata stvar. Naša pjevačica i poduzetnica i bivši "Gospodin Savršeni" prije nekoliko dana javili su se iz Madrida, a sada je Maja pokazala kako uživaju.
"Turisti", napisala je uz mnoštvo fotki na kojima je pozirala ispred veličanstvene Kraljevske palače u Madridu, službene rezidencije španjolske kraljevske obitelji. U lepršavoj haljini i s prepoznatljivom crnom Chanel torbicom u ruci, pjevačica je pokazala svoj besprijekoran stil dok je istraživala trg ispred palače i obližnju katedralu Almudena.
Osim vanjskih prizora, Maja je pratiteljima pružila i rijedak uvid u unutrašnjost jedne od najvećih europskih palača. Objavila je fotografije Prijestolne dvorane, raskošne prostorije s crvenim baršunastim zidovima, pozlaćenim lavovima koji čuvaju prijestolja.
Nakon razgledavanja povijesnih znamenitosti, par se prepustio uživanju u modernoj gastronomskoj sceni Madrida. Posljednje fotografije u nizu prikazuju ih u restoranu vibrantnog i eklektičnog uređenja, kojim dominiraju crvena boja, neonska svjetla i upečatljivi detalji.