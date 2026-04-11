Lana Jurčević opisala dramatične trenutke prije poroda druge kćeri: Rekli su mi da moram odmah donijeti odluku

Pjevačica Lana Jurčević na Uskrs je rodila svoje drugo dijete, djevojčicu kojoj su ona i partner Filip Kratofil dali ime Meli. Lana je s pratiteljima dan nakon poroda podijelila fotografije iz rodilišta i napisala je kako se malena rodila 5. travnja u 23.11 sati, a sada je podijelila i što je sve uslijedilo prije poroda i situacija je bila poprilično dramatična.

"Planovi su jedno, realnost drugo. Uskrs je, neka sreća i mir u zraku. Ali kasno popodne, osjećam, nekako nisam ‘svoja’… Kažem Filipu da osjećam da se nešto sprema. Dolazim doma i uvjeravam se da me intuicija ne vara. Odlazim u bolnicu, na hitnu. Žele da ostanem. “Moraš sad odmah donijeti odluku” - kažu mi. A meni glava u rasulu. Eksplodirat će mi mozak, doslovno. Zbrajam pluseve i minuseve, oduzimam, množim, dijelim i nikako ne dolazim do rješenja…Izlazim na zrak jer mi nije dobro, pomolim se ispred bolnice da sve prođe dobro, što god odlučila (doktori dolaze po mene i govore da nisam smjela ni izaći - moram potpisati da ako odlazim, to radim na svoju odgovornost ili moraju obavijestiti policiju).", opisala je Lana uz video, koji možete pogledati ovdje, a u kojem je podijelila trenutke iz same rađaonice i dodala je kako su ona i njezin partner u zadnji tren promijenili sve planove koje su imali prije toga vezano za porod te je malenu rodila u privatnoj poliklinici.

Nakon gotovo godinu dana medijske pauze, krajem 2025. godine Lana se vratila i na glazbenu scenu i društvene mreže. Tada je uz objavu na mrežama koristila hashtag #DioMene, što je naziv njezina povratničkog singla koji je objavila na svoj 41. rođendan. Pjesma je posvećena njezinoj prvoj trudnoći, tijekom koje se borila za život svoje kćeri i zato je ta objava i hashtag imala još dublje značenje i povezuje njezinu glazbu s najintimnijim životnim trenucima. Podsjetimo, Lana i njezin dugogodišnji partner Filip Kratofil krajem 2023. godine dobili su prvu kći, Maylu Lily, kojoj je pjevačica posvetila i svoju emotivnu pjesmu „Dio mene“. Zanimljivo je da je upravo u spotu za tu pjesmu Lana skrivala svoju drugu trudnoću, što je naknadno otkrila.