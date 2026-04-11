Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 45
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
ARTEMIS II
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
OBJAVILA VIDEO

Lana Jurčević opisala dramatične trenutke prije poroda druge kćeri: Rekli su mi da moram odmah donijeti odluku

Foto: Screenshot
1/8
11.04.2026.
u 10:00

Pjevačica je prije tjedan dana, na sam Uskrs rodila drugu kćer kojoj su ona i partner Filip Kratofil dali me Meli

Pjevačica Lana Jurčević na Uskrs je rodila svoje drugo dijete, djevojčicu kojoj su ona i partner Filip Kratofil dali ime Meli. Lana je s pratiteljima dan nakon poroda podijelila fotografije iz rodilišta i napisala je kako se malena rodila 5. travnja u 23.11 sati, a sada je podijelila i što je sve uslijedilo prije poroda i situacija je bila poprilično dramatična. 

"Planovi su jedno, realnost drugo. Uskrs je, neka sreća i mir u zraku. Ali kasno popodne, osjećam, nekako nisam ‘svoja’… Kažem Filipu da osjećam da se nešto sprema.  Dolazim doma i uvjeravam se da me intuicija ne vara. Odlazim u bolnicu, na hitnu. Žele da ostanem. “Moraš sad odmah donijeti odluku” - kažu mi. A meni glava u rasulu. Eksplodirat će mi mozak, doslovno. Zbrajam pluseve i minuseve, oduzimam, množim, dijelim i nikako ne dolazim do rješenja…Izlazim na zrak jer mi nije dobro, pomolim se ispred bolnice da sve prođe dobro, što god odlučila (doktori dolaze po mene i govore da nisam smjela ni izaći - moram potpisati da ako odlazim, to radim na svoju odgovornost ili moraju obavijestiti policiju).", opisala je Lana uz video, koji možete pogledati ovdje, a u kojem je podijelila trenutke iz same rađaonice i dodala je kako su ona i njezin partner u zadnji tren promijenili sve planove koje su imali prije toga vezano za porod te je malenu rodila u privatnoj poliklinici.  

Nakon gotovo godinu dana medijske pauze, krajem 2025. godine Lana se vratila i na glazbenu scenu i društvene mreže. Tada je uz objavu na mrežama koristila hashtag #DioMene, što je naziv njezina povratničkog singla koji je objavila na svoj 41. rođendan. Pjesma je posvećena njezinoj prvoj trudnoći, tijekom koje se borila za život svoje kćeri i zato je ta objava i hashtag imala još dublje značenje i povezuje njezinu glazbu s najintimnijim životnim trenucima. Podsjetimo, Lana i njezin dugogodišnji partner Filip Kratofil krajem 2023. godine dobili su prvu kći, Maylu Lily, kojoj je pjevačica posvetila i svoju emotivnu pjesmu „Dio mene“. Zanimljivo je da je upravo u spotu za tu pjesmu Lana skrivala svoju drugu trudnoću, što je naknadno otkrila.

Ključne riječi
showbiz porod Lana Jurčević

Komentara 2

Pogledaj Sve
SM
siki_miki
10:24 11.04.2026.

Na kraju nije objasnjeno koji je bio medicinski problem.

Avatar Hazl113
Hazl113
10:17 11.04.2026.

Što se sve ne piše u žutim novinama. Da li je ona jedina koja je imala takvu odluku. Hajde više, dosadni se sa time. Hajde sada malo opet o Nives, Dvornikovim, pa o Šuputici, a nemojte ni slučajni zaboravit Bačičku.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Zagreb: PIPSCHIPS&VIDEOCLIPS u Vintage Industrial Bar-u
Sve će goriti

Vijest koja se dugo čekala! PipsChips&Videoclips najavili koncert u Areni Zagreb

Pipsi su u zadnje desetljeće po više puta punili zagrebačke klubove i prostore te nastupali konstantno po festivalima diljem regije. Uz, primjerice, tri rasprodana kluba Boogaloo ili rekordnih šest nastupa u Vintage Industrial Baru bilo je jasno da postoji duboka povezanost između Pipsa i Zagreba. Veliki rasprodani koncert na stadionu Šalata samo je zacemetirao ogromnu privrženost ovdašnje publike i benda

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!