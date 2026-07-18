Maja Šuput pozirala u badiću i pokazala nevjerojatnu liniju: 'Još jedan dan u raju'

Pjevačica i poduzetnica Maja Šuput iskoristila je srpanjske dane za prijeko potreban odmor i s obožavateljima podijelila fotografiju koja odiše ljetnom bezbrižnošću. Uz jednostavan opis "Još jedan dan u raju", objavila je prizor s Pelješca na kojem nazdravlja čašom vina s pogledom na kristalno čisto more. Ova objava dolazi kao predah od njezina užurbanog rasporeda, ali i nakon privatno izazovnog razdoblja.

Čini se da je za Maju ovo ljeto savršen spoj posla i zadovoljstva. U lipnju je oduševila publiku kada je objavila je novi singl "Nedovoljno lijep", duet s mladom pjevačicom Natalie Balmix koji je brzo osvojio slušatelje. Uz promociju pjesme, pjevačicu čeka i niz nastupa, uključujući i onaj najavljeni za 7. kolovoza u Baškoj Vodi. Stoga ne čudi što je odlučila napuniti baterije na jednoj od najljepših domaćih lokacija, u Orebiću na Pelješcu, u društvu svog sina Blooma.

Upravo je maleni Bloom, kako ističu Majini pratitelji, prava zvijezda njezinih objava. "Predivno, uživajte, glavna uloga Blum", jedan je od komentara koji sažima mišljenje mnogih. Obožavatelji su oduševljeni prizorima s odmora, a jedan od njih je u poetskom stilu opisao Majin životni ritam: "Tako se to radi, sad se ne radi. Pije, jede, kupa, sunča... A kad se odmori i okupa, Maja opet radi i eure u torbu sakuplja". Mnogi su se složili i s komentarom da je Maja za svoj odmor izabrala "najljepši kutak Pelješca".

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Čini se da je vrijeme provedeno sa sinom uz more najbolji lijek i prilika za stvaranje novih, sretnih uspomena. Fotografije s Pelješca pokazuju je opuštenu i nasmijanu, dok uživa u jednostavnim ljetnim radostima koje su, kako je i sama napisala, za nju pravi raj.