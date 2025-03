Iz Thompsonova tima oglasili su se o glasinama koje kruže: 'Hvala na razumijevanju i podršci'

Popularni pjevač Marko Perković Thompson (58) nakon dvogodišnje pauze, uzrokovane bolešću sina, vratio se na glazbenu scenu i ponovno osvaja publiku hitovima. Njegovi obožavatelji s nestrpljenjem očekuju veliki koncert na zagrebačkom Hipodromu, zakazan za početak srpnja. U međuvremenu, pojavile su se glasine o mogućem nastupu u Sinju nakon zagrebačkog koncerta. Kako bi spriječio širenje netočnih informacija, Thompsonov tim oglasio se s pojašnjenjem situacije.

"Dragi prijatelji, zbog brojnih nagađanja i netočnih informacija koje kruže o nastupima i koncertima MPT-a, želimo još jednom naglasiti kako su isključivo informacije objavljene na našim službenim stranicama točne i vjerodostojne. To se posebno odnosi na termine koncerata i cijene ulaznica, o kojima špekuliraju pojedini mediji. Trenutačno smo u potpunosti posvećeni organizaciji koncerta na Zagrebačkom hipodromu, koji je za sada jedini planiran i to za 5. srpnja ove godine te se toj realizaciji nadamo u narednih nekoliko dana. O svim budućim aktivnostima pravovremeno ćemo vas obavještavati, uostalom kao i do sada na službenim stranicama Marka Perkovića Thompsona. Hvala na razumijevanju i podršci", poručili su iz menadžmenta Marka Perkovića Thompsona.

Prošle godine Thompson se nastupom u Imotskom i Dugopolju vratio pred publiku nakon što je dvije godine pauzirao od nastupa kako bi se posvetio obitelji i brizi za sina koji je imao ozbiljnih zdravstvenih problema sa srcem.

Posebna euforija zato je zavladala kada je pjevač najavio kako planira koncert u Zagrebu, a to se dogodilo nedugo nakon što je pjevao na dočeku naše rukometne reprezentacije na Trgu bana Josipa Jelačića.

