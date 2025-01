Ivo iz 'Ljubav je na selu' planira prosidbu, a Vesna otvorila dušu: 'I da me zaprosi u krevetu u pidžami, bilo bi lijepo'

Ivu i Vesnu spojio je popularni show "Ljubav je na selu", a njihov odnos sve je snažniji dok zajedno planiraju budućnost. Vesna se nedavno preselila u Pulu kako bi bila bliže Ivi, koji je za RTL.hr otkrio da razmišlja o prosidbi. Vesna je sada za isti portal podijelila svoja razmišljanja o toj temi, otkrivši kako zamišlja prosidbu i mora li sve biti savršeno.

"Pročitala sam intervju u kojem je Ivo spomenuo prosidbu. Pitala sam ga: 'Gospodine, što to ja čitam, što je to u planu?' Tako da iščekujem taj trenutak, a kada će biti, vidjet ćemo", ispričala je Vesna. Dodala je kako ne očekuje savršenu prosidbu. "Nebitno mi je da li je sve sređeno. Da sam i u krevetu u pidžami, meni bi to bio lijep čin. Ne tražim savršenstvo ni ništa spektakularno. Važna je naša ljubav i sreća. Ne bi mi bilo ljepšeg buđenja kad bi odmah zaprosio. Sad je Ivo i dobio ideju", rekla je Vesna kroz smijeh.

Istaknula je kako su joj najdraže spontane stvari. "Može me zaprositi i dok ručamo", komentirala je Vesna. Na pitanje boji li se mogućnosti da prsten završi u jelu, odgovorila je: "Sitno režem meso i pažljivo gledam što jedem. Ivo je pun lijepih iznenađenja pa nikad ne znam što me očekuje."

Vesna se osvrnula i na svoj život u Puli. "Odmah sam se prilagodila, a Pula mi nije nepoznata. Bila sam tu prije sa svojom djecom. Najvažnije je da su dobri ljudi oko mene. Ne bi mi bio problem ni da živim u šumi, važno je s kim si okružen. Ja sam prilagodljiva i jednostavna", objasnila je.

Za kraj, prokomentirala je i zajednički profil na društvenim mrežama koji dijeli s Ivom. "Stavili smo svoje zasebne profile u mirovanje. Lakše nam je imati jedan zajednički, a ne provjeravamo jedan drugoga, vjerujemo si. Nema skrivanja, sve je normalno kao i prije", zaključila je Vesna.

