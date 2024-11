Ivica odlučio Klari dati šansu, a Valentina ne prihvaća novu gošću: 'Očekivala sam neku ružniju da mi bude lakše“

U Puli kod Ive, jutro je počelo pjesmom, no nova kandidatkinja Riva imala je osjećaj da su se Katica i Milena odvojile od nje. Odlučila je nazvati Ivu na videopoziv da bi provjerila kako mu je na poslu, a Mileni to nije najbolje sjelo.

Kod Ilije, jutro je krenulo radnom akcijom slaganja bala sijena i hranjenjem krava, a ni Marija ni Ruža nisu bile impresionirane njegovom snagom i spretnošću. Ipak, farmer je bio zadovoljan kako su one obavile svoj dio posla.

U Gračecu, Anita Martinović iznenadila je Zlatka i njegove dame i sa sobom dovela novu gošću, Mirjanu koja je bila na Ilijinoj farmi.

„Iznenadio sam se, nisam očekivao“, priznao je farmer, „Super ženska, baš sam zadovoljan!“ „Kad sam došla u emisiju, bilo mi je u prvu ruku žao što se nisam javila Zlatku“, otkrila je Mirjana.

A nakon hladnog dočeka, Ivica i Klara nasamo su odlučili porazgovarati, a ona ga je još jednom kritizirala. „Prvi put te vidim, nisam imao pojma tko dolazi. Nisam bio uopće spreman na to. Ne izgledaš loše, ali... Mislim, ne izgledaš loše“, farmer je i dalje bio nezainteresiran. „Ja sam sebi najljepša, ali dobro, ne mogu se svakome svidjeti. Dosta sam zaljubljena u sebe, mislim da je to jako važno“, poručila je pa mu zamjerila što je Ilona bila ljubaznija od njega kad je došla, ali i što je ne gleda u oči dok razgovaraju. Ivica joj je ipak obećao da će joj dati priliku. U isto vrijeme, Anita je Ilonu, Ivanu i Amru ispitivala o taktikama sada kad imaju dodatnu konkurenciju. „Apsolutno nisam prepustila nikome pobjedničku poziciju, a ne samo Iloni“, otkrila je Amra. „Ma, Amra mi nije ni do koljena. Ona se može nabacivati do prekosutra ako hoće“, poručila je Ilona.

Željko je Mariju i Vesnu iznenadio izletom u Senj, a njih je more potpuno oduševilo..„Ja bih te odvela u neku uvalu, osamu, da te sakrijem od svih i da budeš samo moj“, otkrila je Marija, a Vesna je smatrala da ima bujnu maštu. Marija je svim silama iz Željka željela izvući znak osjeća li nešto prema njoj, no on je smatrao da su zasad samo jako dobri prijatelji.

Darko je Brankicu i Anamariju poveo u Đurđevac na farmu životinja, a njima je bilo dosta njegove distanciranosti. „Mi smo tu zbog tebe. Pa sad pokaži malo da osjećaš nešto prema nekoj. A ne samo da smo na gledanje i da pričamo o životinjama, hrani“, poručila mu je Anamarija, a u tome se s njom složila i Brankica. „Darko je muškarac, on bi trebao nešto pokrenuti“, kazala je Brankica, koja je čak pokušala natjerati farmera da ih pokuša zavesti, no nije bila zadovoljna rezultatom.

Ivine cure na terasi su slagale paketiće lavande, a ljubomorne iskrice samo su frcale. Mileni je zasmetalo što se Ivo javio svima osim njoj. Katica se branila, a Riva nije mogla shvatiti čemu takvo ponašanje. „Ako on danas ništa sa mnom konkretno ne učini, ako ne bude pola sata odvojio, lijepo ću ga onda zamoliti da se oprosti sa mnom. On mene naziva kraljicom Helenom, a uopće mi se ne obraća, ja tražim pažnju“, Milena je odlučno kazala.

Tonijevu i Valentininu zabavu na bazenu prekinula je videoporuka Anite Martinović, koja ih je obavijestila da mu na imanje stiže nova djevojka – Maria Horvat. „Sviđa mi se što je Toni sportski tip, i svakako mi se činilo da nema nekih napornih poslova, tako da mi je godilo u smislu da ne moram previše raditi, nisam baš dobra s domaćim životinjama“, priznala je dok je hodala prema farmerovoj kući, „Nisam tip žene koja osvaja muškarca, on se ipak mora potruditi oko mene.“ „Ne primamo goste. Mislim da se i trebaš tresti. Slobodno se posluži, smjesti se, a mi kad se osušimo ćemo doći“, poručila joj je Valentina pa grlila Tonija, a Mariji je zasmetao hladan doček. „Čisto da se ne nada cura... Da se ne bi, ne daj Bože, zaljubila pa radila probleme. Ne trebaju problemi ni meni, ni njemu, ni njoj“, dodala je Valentina, „Ona je stvarno lijepa. Očekivala sam neku ružniju da mi bude lakše. Ali dobro, što sad. Kratak je povodac, jako kratak.“ Toni je poslao Antonelu da gošći pokaže kuću, a ona je smatrala da je to njegov zadatak jer je domaćin.

Zlatko i njegova Mirjana osamili su se, a ona mu je pokušala dati do znanja što sve zna i da je za sebe najbolja. Farmer ju je pozvao na jahanje i činilo se kako se dobro razumiju. „Mirjana mi imponira, sviđa mi se, odgovara mi. Tu su neke iskre, bit će tu svašta na kraju“, poručio je.

Ivica je još jednom istaknuo da mu je žao što Klaru nije ljepše dočekao, pa joj je odlučio napraviti tulum dobrodošlice. „Moje srce pripada Iloni. Ali sad kad sam upoznao tu djevojku, moram joj dati šansu. Ilona ima konkurenciju“, kazao je. „Klara ima šanse definitivno. A ako ona dobije šanse ikakve, ja ću se pobjednički pokupiti i otići“, zaključila je Ilona.

Kome će Ivica posvetiti više pažnje, pokazat će nova epizoda 'Ljubav je na selu', već sutra od 21.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i na platformi Voyo, 24 sata prije prikazivanja na televiziji.

