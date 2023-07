Ivani Brkić Tomljenović u 'RTL Danas' smiješak se nije skidao s lica, bila je na granici dopuštenog

RTL Danas // RTL (dvije ruže)

Središnji dnevnik RTL-a dobio je novo voditeljsko osvježenje u vidu provjerene reporterke i političke novinarke Ivane Brkić Tomljenović, koja se očekivano odlično snašla u ovoj voditeljskoj ulozi. Brkić Tomljenović jedna je od rijetkih novinarki za koju se pamti kada je radila još na Z1, prvi put kada je bila dio RTL-a, potom zapažena reporterka Al Jazeere Balkans, dio top ekipe Dnevnika Nove TV, da bismo posljednjih godinu i pol ponovno pratili njezin rad na RTL-u. Gdje god je radila, ostavila je traga i bila lice kojem se vjeruje te, kada čovjek bolje razmisli, začudi se kako je netko od urednika nije i prije prebacio u ovakvu ulogu. U prvom nastupu u ponedjeljak vidjelo se kako Brkić Tomljenović sija, smiješak joj se nije skidao s lica, i tu je bila na granici dopuštenog jer vijesti u hrvatskim dnevnicima mogu biti samo ozbiljne, osim naravno na dočeku vatrenih sa svjetskih prvenstava. Tko zna, možda su je kolege omele s hvalospjevima u slušalicu. U utorak je to već bilo uobičajeno profesionalno, no meni ni smiješak u ponedjeljak nije smetao. Dvije top televizijske političke novinarke RTL sada su i među voditeljskim parovima, druga je Damira Gregoret, trenutno na ljetnoj dužnosti u "RTL Direktu", koja je nakon odlaska Mislava Bage sada najjači izbor za rešetanje naših najviših političkih dužnosnika. Nadam se da će barem jedna uvijek biti i na terenu da i tamo postavljaju sva neugodna pitanja kada naši politički "velikani" ne dođu u studio položiti račune.

Otvaranje Dubrovačkih ljetnih igara // HRT 1 (ruža)

Ako je za nešto sigurno da će uvijek biti jednako moćno, i idućih 100 godina kao prošlih 74, to je trenutak kada u televizijskom prijenosu čuješ "Himnu slobodi" sa stihovima Ivana Gundulića, na glazbu drugog hrvatskog velikana, Jakova Gotovca. Tradicija jednako lijepa i vrijedna kao primjerice Bečki novogodišnji koncert, s tim da je ovo još slađe i milije jer je u potpunosti naše. A nikako da dođe vrijeme kada će "Himna slobodi" imati makar mrvicu manji značaj jer se i sada, 2023., u Europi, nekoliko stotina kilometara od hrvatske granice, opet vodi krvavi rat za slobodu. Samo otvaranje Dubrovačkih ljetnih igara uvijek je zanimljiv zadatak i zbog toga što se u biti iz godine u godinu prikazuje ista stvar, a opet zna sve skupa ispasti jedinstveno i na neki način drugačije od prošlog, kao i onog od prije deset ili dvadeset godina. Otvaranje je režirao Saša Božić, pomoćnik intendantice za dramski program, ali veliki utjecaj je imala i glumica Nataša Dangubić sa sudjelovanjem u scenariju i s ključnom ulogom u otvaranju u kojem ona i komunicira s publikom. Ova je ceremonija tako ponajviše zbog nje bila puno življa i zanimljivija od nekoliko prošlih. U popratnom televizijskom programu nakon samog otvaranja pamtljivu pojavu pred ekranima su imali i dvojica mladih i dobro raspoloženih glumaca Marin Klišmanić i Boris Barukčić koji nastupaju na Igrama u predstavi "Ljubovnici".

Pressing: Boris Trupčević // N1 (ruža)

Urednik i voditelj Ilija Jandrić za posljednju je ovosezonsku emisiju našao zbilja zanimljivog gosta koji nije imao puno ovakvih nastupa, a zasigurno ima puno toga reći o medijima, pogotovo sada kada je umjetna inteligencija u fokusu i samim time po tko zna koji put i budućnost medija. Riječ je o dugogodišnjem uredniku i direktoru 24sata, kao i Večernjeg lista u jednom razdoblju, Borisu Trupčeviću. Odmah u početku recimo da Jandrić nije izbjegavao niti jedno neugodno pitanje, kao i to da je Trupčević još spremnije na sve odgovarao, iskreno i otvoreno, pa tako i na pitanja o otkazima uglednim novinarima. Pri samom kraju emisije već sam se pitao pa neće li Jandrić propustiti dio koji je sigurno zanimljiv, odnosno pitanja o El Caminu de Santiago koji je Trupčević prohodao u 40 dana ove godine, a mnogi su pratili njegovo putovanje iz dana u dan te napeto očekivali objavu je li tamo našao i potvrdu da Bog postoji? Trupčević je Jandriću rekao da je putovanje bilo duhovnog, a ne religioznog tipa, te ćemo očito više saznati u knjizi koju je najavio. Što se tiče medija, nadam se da nije tako crno kako je prognozirao kad je rekao da će nestati 50 posto svih medija u svijetu. Ako je tako, nije teško razumjeti da je poželio baviti se nečim drugim...

Meč Alcaraz - Đoković // Sport klub (dvije ruže)

Imali smo priliku pratiti jedno od povijesnih finala Wimbledona u kojem su se sučelili vjerojatno najveći tenisač u povijesti Novak Đoković i mladi tenisač koji dolazi Carlos Alcaraz, a na visokoj razini finala bio je i komentator Goran Stojanović. Svaka čast kolegi koji je skoro pet sati bio uživo u prijenosu, cijelo vrijeme visoke koncentracije i bez ijedne pogreške. Posebna pohvala Stojanoviću ide i za to što je podjednak tretman imao prema Đokoviću i prema, kako ga je sam odlično nazvao tijekom prijenosa, "Đokoviću 2.0". Većina ljudi na ovim prostorima bila je na Đokovićevoj strani te vjerojatno nitko to ne bi zamjerio ni komentatoru, ali njegove su i pohvale i pokude išle po zaslugama i svaka je bila na mjestu. Sve to, naravno, bez neartikuliranih uzvika, prekomjerne tišine ili bacanja povijesnih podataka koji su sami sebi svrha.

VIDEO Šerbedžija dobio 'škakljivo' pitanje o Tomu Cruiseu, pa otkrio nepoznat detalj o Nemogućoj misiji