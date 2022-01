Ivana Paradžiković otkriva kako ima puno moćnih neprijatelja i priča kakve teme će obrađivati u novoj emisiji

Ivana Paradžiković je do svibnja 2021. radila na Novoj TV te je tamo bila voditeljica i urednica "Provjerenog". Nakon odlaska s Nove TV prvi put je od svoje 18. godine bila nezaposlena i našla se na burzi, ali nije dugo trebalo da se Ivana upusti u nove poslovne izazove. Otvorila je najprije svoj obrt, a onda je došla i ponuda s UNA TV-a koju je prihvatila te bismo Ivanu trebali uskoro gledati u emisiji naziva Lice pravde. O kakvoj je točno emisiji riječ, Ivana je ispričala u intervju za novo izdanje Glorije i najavila je kako je u novoj redakciji okupila potpuno otkačenu i pomaknutu ekipu.

– Među prvim pričama je velika, smišljena i dosad nekažnjena pljačka desetaka tisuća građana diljem regije. Zatim ona koja otvara pitanje nestalih građana u ratu, pa priča o strašnom zločinu koje je cijelo jedno selo prešućivalo. Tu su i priče o vlaškoj magiji u istočnoj Srbiji, o kontroverzama koje se vežu uz respiratore, o bolestima koje se javljaju nakon ugradnje silikonskih umetaka... Imamo i divnih ljudskih sudbina, o pojedincima za koje svijet treba čuti – rekla je novinarka i voditeljica. Uz novi televizijski angažman Ivana je dobila još jedan posao i tako će uskoro svoje novinarsko znanje prenositi mlađim generacijama na Sveučilištu u Dubrovniku, gdje će predavati kolegij istraživačko novinarstvo.

Paradžiković nije otkrila koji su razlozi odlaska s Nove TV,, ali u jednoj objavi na Instagramu prije par mjeseci znakovito je napisala:

"Reći ću vam jednu stvar o sebi. Nikada nisam kičmu savijala. Ni kada mi je glava bila na panju niti kada je egzistencija visila o niti. Jer kada je istina u pitanju, kompromisa nema. Pitaju me čija sam sada? Svoja! Uvijek bila i bit ću. To je jedino sto vam mogu jamčiti. Ime i obraz su moja najvrednija imovina i s time se ne planiram kockati. Pokušali su me ušutkati, poniziti. Cipelarili me svi odreda; kako je tko stigao. Ni kolege ni struka nisu tada digli svoj glas u zaštitu. Ali znate tko jest? Vi!"

U intervjuu za Gloriju rekla je i kako ima mnogo moćnih neprijatelja, ali se uzda u karmu.

VIDEO Oproštaj od Akija Rahimovskog: Građani se okupljaju kod Zdenca života i ostavljaju cvijeće i svijeće