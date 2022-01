Silente: Mijenjati svoju umjetnost radi nekog anonimnog komentara najgore je što možete napraviti

Potencijal grupe Silente publika i žiri Večernjakove ruže primijetio je kad su tek počeli graditi glazbenu karijeru i tijekom godina ti mladi talentirani Dubrovčani postali su značajno ime glazbene scene pa su i nominirani za Večernjakovu ružu u kategoriji glazbenik godine, a u povodu toga razgovarali smo sa Saninom Karamehmedovićem.

Jeste li iznenađeni nominacijom za Večernjakovu ružu u kategoriji glazbenik godine?

Pa jesmo. Puno radimo, nastupamo i snimamo pjesmu za pjesmom te smo potpuno fokusirani na izlazak novog albuma pa smo malo izvan vremena i događanja. Osluškujemo kako fanovi reagiraju na novi materijal jer zbog njih sve to i radimo. Vremena su čudna pa nismo očekivali da će mediji to tako pratiti, ali drago nam je da prate jer, prema našim mjerilima, to što je Silente radio i stvarao u posljednjih godinu dana velika je stvar.

Prije osam godina bili ste nominirani u kategoriji novo lice godine, godinu kasnije u kategoriji glazbenik godine, a ove ste godine opet nominirani u istoj kategoriji, u kojoj je konkurencija vrlo jaka, nadate li se Ruži?

Nadamo se, naravno, zašto ne bismo. Najljepša je stvar u svemu tome što vidite svoje fanove na djelu. Te "luđake" i sanjare, troše svoje vrijeme i energiju da glasaju za svoj bend. Pa to je živo čudo. Baš se nekako raznježimo kad vidimo tu silu i tu ljubav. To nam je velika motivacija. Mi smo sebi zacrtali da to moramo opravdati pod svaku cijenu.

U tih osam godina od prve nominacije puno se toga dogodilo u vašem glazbenom odrastanju, čime se najviše ponosite kad se osvrnete na proteklo razdoblje?

Time što smo ostali bend u pravom smislu te riječi. Djeca iz srednje škole koja su počela svirati zajedno zbog zafrkancije i ludih snova, nakon 15 godina još sviraju zajedno, na istome mjestu, iste pjesme. I profesionalni su glazbeni sastav. Sad kad gledamo, kako je to moguće. Možda to nekome ne zvuči kao ne znam što, ali to je pravo bogatstvo našeg posla, a ne "Terca" i "Poljubi me za kraj".

Prije tri mjeseca objavili ste singl "Poljubi me za kraj", kakve su reakcije publike i jeste li zadovoljni spotom i pjesmom?

"Poljubi me za kraj" ruši sve rekorde koje smo mi nekim drugim pjesmama postavili, apsolutno sve. Nemamo što reći, taj singl nas je jako iznenadio, više smo nego zadovoljni svime. Još samo da se makne s top-liste da možemo objaviti sljedeću pjesmu. (smijeh)

Je li materijal za četvrti album spreman i koliko vam je pandemija poremetila planove oko albuma i nastupa?

Sve je spremno i snimljeno, objavljujemo ga uskoro. Poremetila nas je toliko da nas i sama ta riječ živcira. Ali ne damo se. Bitno nam je da bend raste cijelo vrijeme. Za koncerte ćemo se snaći, nije lijepo biti sastav koji ne putuje, ali pjesme i motivacija za rad, to je ono što u ovoj situaciji ne smije patiti. Nije nam bilo lako to očuvati, ali mislimo da smo uspjeli. U najružnijoj mogućoj situaciji za neke glazbenike, mi se pripremamo izdati najljepši album.

Koliko vam je važna estetika spotova, koliko se taj odnos prema spotovima promijenio od spota za pjesmu "Terca na tišinu"?

Ono čime se mi bavimo nije vizualna umjetnost. Mi smo nadareni za nešto drugo. Trebalo nam je vremena da shvatimo kako se taj vizualni dio uklapa u našu priču i zašto je neizostavan. Kad smo počinjali, nismo znali što radimo ni zašto. Bili smo djeca, da nije bilo Dejana i nekih frendova, pitanje je bismo li ikad snimili taj spot. Sad se bavimo i organizacijom i osmišljavanjem spotova i nismo toliko prestrašeni kao nekad. Trudimo se i zabaviti u cijeloj toj situaciji, malo izići iz svoje kože. Voljeli bismo da za 20 godina možemo pogledati sve te spotove i pjesme i reći si - ej, pa ovo i nije tako loše.

Pogađaju li vas kritike ili tjeraju da budete još bolji, je li vas neka posebno pogodila?

Ni jedno ni drugo. Nekad smo sve to čitali pa bismo se raspadali na loše kritike ili komentare. Išli smo mijenjati svoje stvari i način rada, dopuštali bismo da to toliko utječe na nas da promijenimo nešto u svojoj pjesmi. Srećom, imali smo jedni druge u bendu i kad bi netko od nas upao u takvu zamku, drugi bi ga vadili. Jer mijenjati svoju umjetnost radi nekog anonimnog komentara najgore je što možete napraviti. Mijenjati je radi zlobne kritike ili zaljubljene pohvale. Sve je to jednako nestvarno i ako dopustite da vas to "pomakne", imate problema. Ne kažemo da mi takvih problema nismo imali niti da su oni lagani. Pa živimo u svijetu u kojem čim nešto objavite stalno ste leđima uza zid, a ispred vas je streljački vod. I svaki đukac, bolji ili lošiji od vas, može uzeti pušku i pucati kako hoće. Nekad čitamo, nekad ne, nekad uživamo, a nekad i plačemo. Ovisi kakav nam je dan. Ali radimo svoju stvar i teško da bi je netko drugi mogao raditi bolje od nas. Eto, neki dan mi je moja baka rekla da joj se ne sviđa naš novi spot. Nema te kritike koja me toliko pogodila kao taj njezin komentar.

Gdje bend čuva svoje nagrade, imate li neko posebno mjesto na kojem biste čuvali Ružu odaberu li vas čitatelji kao pobjednike?

Dali bismo je nekima od naših roditelja da im stoji u vitrini. Zbog nekog razloga nagrade koje mi donesemo doma naši roditelji vole više nego mi. Rado bih poklonio Ružu mami. Uostalom, zaslužila ju je.

