Ivana Paradžiković o naučenoj lekciji: Budite pametniji, ne čekajte da uvenete

U vremenu kada nas svakodnevni stres i boravak u zatvorenim prostorima udaljavaju od prirode i nas samih, novinarka Ivana Paradžiković progovara o jednostavnom, gotovo zaboravljenom užitku – šetnji na kiši bez kišobrana. Svojom najnovijom objavom na Instagramu potaknula je mnoge da se prisjete što znači istinski živjeti, osluškivati prirodu i prepustiti se onome što nas, kako kaže, zaista može izliječiti. - Ne znam jeste li vi svjesni kakav je užitak kisnuti! Ne skrivati se pod kišobranom i trčati pod zaklon, već pustiti da ti kiša pada po licu. Osjetiti je. Kao nekad kad smo bili mali, kad smo kući dolazili prljavi i musavi. Bio je to sretan život, ali ja sam se toga prisjetila tek zadnjih godinu, dvije. I zato, budi ti pametniji, ne čekaj da uveneš. Nemoj bježati od vjetra, kiše, rijeke, sunca, snaći će te tuga. Kopnut ćeš ni ne znajući od čega. Anksioznost, tjeskoba… dođu od klimatizacijskih sustava, umjetne rasvjete, tepiha pod nogama. Stvoreni smo za ovo! Da dišemo zrak punim plućima, da nam kiša umiva lice, vjetar šiba obraze, a noge gacaju po blatu. Kažu prijatelji planinari: nema lošeg vremena, samo loše odjeće. I zato, za idealne kišne dane: kabanica i prsluk - napisala je Ivana u svojoj novoj objavi na Instagramu.

Ispod objave pratitelji su joj ostavili ove komentare: Ja to radim redovito i obožavam. Na Caminu redovno, najljepše, oko mene konji, magarci, krave, pokisnem i popričam sa životinjama,. A poslije kava uz kolač. Život. Ti si kraljica i znaš da uživaš u životu, bravo veliki pozz faco. Možeš plakati na kiši a da nitko ne vidi tvoje suze...kao što reče Charlie Chaplin. Bivša urednica i voditeljica emisije "Provjereno" s pratiteljima često na Instagramu dijeli zgode sa svojih brojnih putovanja, a nekada podijeli i pokoju zanimljivost iz privatnog života. Nedavno je svoje pratitelje na Instagramu oduševila fotografijama i pričom iz Sahare. U nizu fotografija, Ivana trči po pješčanim dinama, smije se i uživa u zalasku sunca.

- Uhvati me ako možeš! Jednom davno, jedan mi je bivši rekao kako se u vezi sa mnom osjeća kao da je u brodu na pučini. On bi se usidrio, a samo mu je dva metra konopa u ruci. Morala sam odrasti kako bi shvatila da ja nisam za usidrit’, ali ako jedriš sa mnom, priuštit cu ti rollercoaster od života! Sunce zalazi u pustinji, ovo mi je četvrta pustinja u posljednjih godinu i pol. Magična Sahara. Trčim i smijem se, poput magneta privlačim ljude. Mladi Marokanac zašprehava me pokazujući mi svoj Instagram. Kinez me slika i dobacuje mom fotografu: pa ti si kao ja, radiš kao Kinez! Svi se smijemo, valjamo po pijesku i pozdravljamo još jedan dobro potrošen dan. - napisala je Ivana ispod novih fotografija koje je objavila na Instagramu i pokazala kako istinski uživa.