Ivana Kovač nakon dugo vremena pokazala kćer Elenu i otkrila svoj novi hobi

Kada je počela pandemija koronavirusa pjevačica Ivana Kovač otkrila je kako je vrijeme tijekom lockdowna kratila pletenjem.

- Pletem, i to jako dobro pletem moram priznati - rekla je tada, a sada je pokazala što je to sve isplela u ovo pandemijsko vrijeme i moramo se složiti da joj pletenje zbilja dobro ide. Kći Miše Kovača objavila je fotografiju na kojoj njezina kći Elena nosi kapu i džemper koje je Ivana napravila. - Mama mi je isplela džemper i kapu i sad se pravi važna - napisala je Ivana uz fotografiju na kojoj njezina kći nosi kapu i džemper koji su Ivaninih ruku djelo. U komentarima joj se javio i pjevač Željko Samardžić i rekao:

Bravo za mamu i za tatu! Divno pletivo i još ljepša djevojčica.

Prije otprilike godinu dana kada je izdala album "Srećo i tugo" Ivana nam je otkrila pokazuje li već njezina mezimica pjevačke ambicije. – Ako je suditi po „Taši, taši, tanana" i „Ide maca oko tebe" onda ih itekako pokazuje – kroz smijeh je rekla Ivana i dodala: – Ne bih htjela da se bavi glazbom. To je užasno stresan posao i nikada ne možeš biti siguran na čemu si. "Danas jesi, sutra nisi", kažu i to je živa istina, a ja njoj želim samo najbolje. Da ima svoj mir, završenu školu i fakultet i da bude svoj čovjek. To su moje želje. Da vidim njezine afinitete, morat ću pričekati.