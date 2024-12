Ivana Knoll emotivno se prisjetila Svjetskog prvenstva u Kataru: 'Bila sam potpuno sama, bez zaštite'

Hrvatska influencerica Ivana Knöll, koja je svjetsku slavu stekla svojim pojavljivanjem na Svjetskom prvenstvu u Kataru 2022. godine, podijelila je emotivnu objavu na Instagramu u kojoj se osvrnula na događaje od prije dvije godine.

- U redu, svi znamo što se dogodilo prije dvije godine u Kataru. Sada sam imala vremena procesuirati sve što se tamo dogodilo jer se sve doslovno dogodilo preko noći i bilo je jako stresno. Bila sam potpuno sama tamo prvih dva tjedna, bez prijatelja, bez menadžera, bez agenta, bez zaštite, bez ičega – samo sve najveće televizije i vijesti ispred mog jeftinog Airbnb apartmana u Dohi, usred ničega. Nikada nisam imala namjeru napraviti ono što sam napravila, čak nisam ni znala da bih mogla biti u bilo kakvoj potencijalnoj opasnosti, znate zašto? Jer sam bila potpuno svoja!, započela je Ivana.

- Mnogi od vas će reći: "Ah, bila je polugola u muslimanskoj zemlji da privuče pažnju." U redu, onda zašto sam jedina ikad u povijesti Katara šetala odjevena tako bez problema? Zato što je to bio prvi put da je ova zemlja prihvatila nešto drugačije od sebe! Zašto sam imala svu tu moć? Samo zato što sam bila 100% svoja, s isključivo čistim namjerama. Cijela poanta je: ostanite vjerni sebi i nikada ne dopustite da vas išta promijeni – sustav, industrija, religija – jer je sve to čista kontrola i gluposti. Ovdje smo s razlogom, da budemo svoji, a kad umremo, mislite li da je sustavu, industriji ili religiji stalo? Svi smo jedno, bez obzira na religiju, boju kože, etničku pripadnost ili spol! Bog vas blagoslovio! S puno ljubavi, od ove seksi djevojke koja je zauvijek zahvalna za svaku osobu u svom životu, posebno za svaku ženu kojoj sam mogla pomoći da bude svoja, zaklljučila je Knoll.

Ivana Knoll trenutačno živi u Miamiju, gdje je proteklog vikenda posjetila 10. izdanje Rolling Loud festivala na Hard Rock stadionu. Na festivalu su nastupili neki od najpoznatijih hip-hopera, a Ivana je pokazala kako je bilo na nastupu Travisa Scotta i Playboi Cartija. Da je Ivana itekako poznata u Miamiju pokazala je i na videu na kojem se vidi kako se u jednom trenutku na ekranu emitirao poseban pozdrav za nju.

U atraktivnoj traper kombinaciji i s dijamantnom ogrlicom oko vrata, Ivana je odmah dobila brojne komplimente za svoj izgled.

Podsjetimo, prije par tjedana Ivana je zablistala i u Nizozemskoj. Pozirala je u sportskom izdanju koje se sastojalo od crnih tajica i kratke dekoltirane majice, u kojoj se istaknuo i Ivanin nikad tanji struk. "Amsterdam, do sljedećeg puta", napisala je u opisu objave, a pratitelji su joj uputili brojne pohvale. "Jednostavno prelijepa" "Najseksepilnija ljepotica", "Wow", "Ona je umjetnost", "Ti od jednostavne odjeće napraviš kao da vrijedi milijun dolara", nizali su se komentari.

Knoll često pokazuje svoja vruća izdanja, a nedavno je objavila fotografiju na kojoj je pozirala u neobičnoj modnoj kombinaciji i to na parkiralištu. Obline je 'upakirala' kožnim remenima, ispod kojih se naziralo donje rublje. "Ugasite svjetla", napisala je u opisu nove objave. Osim atributa, istaknula je i svoje istrenirane trbušne mišiće, a na licu je nosila tamni make-up. U komentarima su se odmah krenuli nizati komplimenti: 'Prekrasna si kao i uvijek', 'Sve manje garderobe, ali i to je ok', Divna si, zavodiš me'...

