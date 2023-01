Ivana Brkić bila je najveća tinejdžerska zvijezda, a povukla se nakon pridruživanja Jehovinim svjedocima

Ivana Brkić početkom novog milenija postala je najveća mlada pop zvijezda u Hrvatskoj, svojevrsna tinejdžerska ikona koja je završila na naslovnicama svih (teen) magazina, a onda se povukla sa scene i od tada se o njoj malo toga zna. Njezina glazba imala je veliki broj obožavatelja još u vrijeme prije YouTubea i modernih tehnologija pa je njezin uspjeh tim bio još veći i značajniji.

Posebno u drugoj dekadi novog milenija došlo je do procvata YouTubea pa je i Croatia Records počela objavljivati njezine videospotove na službenom kanalu. To joj je vratilo staru popularnost i većina spotova ima nekoliko stotina tisuća pregleda na YouTubeu, dok neki prelaze i milijun pregleda. Stoga je Ivana Brkić postala i jedna od pop ikona neke nove generacije i njezina glazba je neizostavna na svakom partyju.

Sve je ovo bilo uvod u novo oživljavanje njezine glazbene karijere od strane Croatia Recordsa koja je u veljači prošle godine objavila novo izdanje iz edicije The Best of Collection s 20 najboljih pjesama neponovljive Ivane Brkić. Ultimativni hitovi Oči boje kestena, Nije me sram, Previše od mene tražiš, Pustinja, Manijak, Kora pod nogama, Nježno, nježnije, Samo šuti, Prste k sebi, S vremena na vrijeme i brojni drugi hitovi nalaze se na ovom izdanju koje je presjek njezine karijere, od albuma Prste k sebi 2000. godine do Sve je samo fol 2005. godine, a tu su i neki singlovi koji do sada nisu bili dostupni na streaming servisima.

Godine 2000. Ivana Brkić osvaja nagradu za najboljeg debitanta na Zadarfestu, 2003. godine dobiva priznanje za srebrnu nakladu albuma Uzmi sve, a dvije godine kasnije nagradu za najveći hit Hrvatskog radijskog festivala (Kora pod nogama) po glasovima preko SMS poruka. Godine 2006. stiže joj i priznanje u novogodišnjoj anketi časopisa OK! koji je album Sve je samo fol proglasio za album godine. Ovo su samo neka od priznanja zbog kojih zaista možemo reći kako je Ivana Brkić bila najveća tinejdžerska pop zvijezda s glazbom koja je tada u Hrvatskoj bila ispred vremena, odnosno bila je odraz svjetske glazbene scene s modernom produkcijom i njezinim prepoznatljivim glasom. Nakon svih ovih događanja Ivana se odlučuje posvetiti privatnom životu i u potpunosti se povlači s hrvatske glazbene scene.

Inače, Ivana se sa scene iznenada povukla jer je, kako je sama otkrila u jednom intervjuu, kao dio Jehovinih svjedoka osjetila potrebu da se posveti toj zajednici. Danas živi u Sloveniji, gdje se i udala za Emira Mesića te uzela njegovo prezime. Zadnji put za hrvatske medije progovorila je u glazbenom showu Dalibora Petka 2012. godine, gdje je rekla da je jednostavno odlučila da ne želi više biti javna osoba. Njezine društvene mreže, točnije profil na Facebooku koji koristi sa suprugom, nisu otvorene za javnost, a posljednje objave koje se mogu vidjeti su iz 2015. godine.

