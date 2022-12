Ivan Dorian Molnar: 'S tri godine sam ostao bez majke, a otac nakon tragedije više nije živio s nama'

Profesionalnost i kvalitete svestranog mladog novinara Ivana Doriana Molnara prije tri godine odmah su prepoznali i čitatelji Večernjakove ruže kada su ga kao pobjednika odabrali u kategoriji novo lice godine. Dosad je Ivan opravdao njihovo povjerenje, a čini to i dalje jer njegovo vođenje emisije Qatara za vrijeme Svjetskog prvenstva zaslužuje same pohvale.

Ivan je nedavno otkrio kako će uskoro postati otac, ali njegov život nije uvijek bio ovakav. Naime, otkrio je kako ga je odgojila baka Neda, dok mu je financijski pomagao stric Dragan.

- Bile su mi samo tri godine kada sam ostao bez majke Ivanke koja je tragično preminula. Brat Bruno imao je godinu i pol, a ja sam za mjesec dana trebao proslaviti četvrti rođendan. Brigu o nama preuzela je baka koja nam je bila i majka i otac jer sam na neki način ostao i bez tate Ivana. Nakon tragedije više nije živio s nama, često je bio odsutan, a njegov odlazak u rat dodatno je otežao odnose jer je kasnije obolio i od PTSP-a. Baka je cijeli život bila uz nas, a njezina bolest i smrt ponovno su me zbližili s ocem - rekao je za Gloriju.

Prošle godine nam je ispričao neke detalje o svom stricu Draganu, koji je nažalost preminuo. On mu je pomogao da donese odluku o preseljenju iz Rijeke u Zagreb s 27 godina.

- Bila je to teška odluka, nisam prije nikada mislio da ću živjeti negdje drugdje osim u Rijeci gdje su mi prijatelji i obitelj i gdje sam odrastao, a sada to sve imam i u Zagrebu. Bila je to teška odluka sa 27 godina i sada kad gledam to je ispao najbolji potez. Da donesem tu odluku pomogao mi je moj stric Dragan, koji je, nažalost, preminuo. On je bio jako uspješan u svom poslu i više od 40 godina radio je u Njemačkoj i puno toga ostvario. On mi je rekao kako bi za mene i moj napredak bilo dobro da se odvažim i odselim u Zagreb. Te 2016. došao je u moj stari stan i pomogao mi da se spakiram i preselim u Zagreb, pomogao mi je i financijski da stanem na noge i on je zapravo najzaslužniji što sam donio tu odluku.

