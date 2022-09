Ivan Alduk očaran je Alpama: 'Nisu tipična ljetna destinacija jednog Dalmatinca, ali bila je to ljubav na prvi pogled'

Za ljetni godišnji odmor većina nas bira destinacije uz obalu zbog sunca, beskrajnog pogleda na plavo more i bajkovitih plaža, no zadnjih nekoliko godina mnogima su planine sve popularnije odredište kako bi izbjegli vrućine, plaže pretrpane turistima i neizbježne gužve, ali i kako bi se malo promijenio ritual "klasičnog godišnjeg odmora". Iako su još uvijek planine većini zaljubljenika isključivo namijenjene za zimske radosti i aktivnosti na snijegu, bajkovite Alpe nude puno više od toga. Netaknutu prirodu, zanimljivu arhitekturu i svježi zrak u kojem će uživati svi, naročito stanovnici velikih gradova. U posljednjih nekoliko godina planine, odnosno talijanske i austrijske Alpe, bira i domaći dizajner Ivan Alduk kojeg su beskrajne visine, svježi zrak i zelenilo jednostavno oduševili.

- U Alpe, austrijske ili talijanske, odlazim posljednjih pet ljeta. Dakle, onda kad su najzelenije i meni osobno najljepše. Možda to nije tipična ljetna destinacija jednog Dalmatinca, ali kad sam otkrio odmor koji pružaju, naprosto ljubav je bila rođena - govori nam dizajner, a Alpe je odabrao, kako kaže, sasvim slučajno.

- Gledao sam gdje bih mogao ići a da izbjegnem more pa su se planine nametnule kao logičan izbor. Lagano googlanje i istraživanje lokacija dovelo je do prve ljetne destinacije u Alpama, austrijskog Schladminga, koji me uistinu oduševio. Bilo je to nezaboravno iskustvo koje je potom preraslo u tradiciju.

Foto: Privatna arhiva Prohladna jutra, svježe večeri i netaknuta priroda pravi su mamac za posjetitelje. Alduk za putovanje kao prijevozno sredstvo bira automobil, a za to ima i poseban razlog.

- Uvijek idem automobilom, jer je bitno i samo putovanje, a ne samo destinacija. Tako mogu povesti i svog šnaucera Čarlija, što mi je jako bitno. Polazišna točka je Zagreb, a odredište svakih nekoliko mjeseci drugačije - Kronplatz, Kitzbühel, Soelden, Tröpolach, Innsbruck, Ehrwald... - nabraja naš sugovornik pa otkriva što ga je posebno oduševilo u Alpama.

- Zelenilo, mir, čistoća, predivan krajolik i šetnice, zabavni sadržaji, restorani, super hoteli i usluga - teško je opisati ljepotu ljetnog odmora u Alpama. Svima savjetujem da to isprobaju i sami dožive, jer uistinu neće požaliti, radi se o mjestima za koje mislim da bi ih svatko trebao posjetiti i iskusiti taj poseban doživljaj.

Zanimljivo je da Austrija ljeti ostvaruje više noćenja nego zimi i da su im, iako ne nude more i sunce, prihodi od ljetnog turizma 2,5 puta veći od cjelogodišnje hrvatske turističke zarade, a u prilog tome svakako ide i njihova ljubaznost budući da Austrijanci gostima uvijek nastoje ispuniti sve njihove želje. Šetajući po brežuljcima i planinskim stazama koje su prekrivene raznobojnim cvijećem i zelenim pašnjacima, lako se prepustiti miru i veličanstvenom dojmu netaknute prirode, ali i pogledu.

- Pogled je uistinu spektakularan, poseban vid smirenja i uživanja. Vidikovci na koje dođete planinarenjem ili žičarama oduzimaju dah. Svježi zrak, ukusna hrana, planinski vrhovi, ledenjaci… divota. Obišao sam doista cijele austrijske Alpe i pomalo zagrebao na talijansku stranu. Sljedeće na redu su švicarske Alpe i radujem se da ću otkrivati sve njihove ljepote - govori Alduk koji veliki ljubitelj dugih šetnji, a upravo su Alpe poznate po odličnim planinskim stazama.

- Odmor tijela i duha je izuzetno bitan. Stoga nakon jutarnjih uspinjanja i obilazaka predivnog krajolika, poslijepodne slijedi sauna, bazen, večera, hotel… Možda za neke to zvuči malo penzionerski, ali kad idem na odmor, onda doista trebam takav odmor, a svima preporučujem planinarenje ili odlazak žičarama na same planinske vrhove. Isto tako, zabavni parkovi na tim visinama su posebno iskustvo za nas starije kao i za mlađe.

Kad se umorite, predah i okrepu možete potražiti u mnogim planinarskim domovima, Hütte, popiti rakiju od marelice, domaće pivo, isprobati lokalne specijalitete po kojima je Austrija poznata, a Alduk posebno ističe tradicionalnu štrudlu od jabuka s umakom od vanilije. Nije riječ samo o predivnom i dobro poznatom desertu koji je postao simbol Austrije, a izvorni recept za ovaj specijalitet čuva se u glavnoj knjižnici grada Beča.

- Obožavam isprobavati sve novo i čudno. Stoga tu bude i uspjeha i neuspjeha koji rezultiraju tako da na kraju ostanem gladan. Ponekad. Ne uvijek. Na tom zraku je hrana doista ukusna, a ja sam tip od slatkog pa uvijek biram štrudlu od jabuka s vanilija umakom. To je tradicionalni obrok na svakom odlasku u Alpe.

Ivan nam je još na početku razgovora otkrio kako je obišao veliki dio Alpi pa tako i mnogima omiljenu lokaciju - grad Zell am See i Zellersko jezero. Zell am See je grad s oko 10.000 stanovnika koji leži na zapadnoj obali Zellerskog jezera okružen vrhovima Alpa koji su i ljeti prekriveni snijegom, a ovo poznato turističko središte privlači goste cijele godine, kako zbog svoje temperature koja je ljeti do 23 stupanja tako i zbog najčišćeg jezera u Austriji. Ovdje se nalazi i glečer Kitzsteinhorn te najviši austrijski planinski vrh Grossglockner (3798 m), okružen pitomim zelenim brežuljcima prekrivenim upravo procvalim cvijećem, brojnim planinarskim i treking stazama.

- Zell am See i Zellersko jezero obišao sam za vrijeme jednodnevnog izleta, i to na povratku za Zagreb. Svako austrijsko jezero je iznimno uredno i turistički iskorišteno, pa tako i ovo. Volim šarm te arhitekture, načina života i prirodnih ljepota - ističe Alduk te otkriva kako se nije okušao u vodenim sportovima poput ronjenja, skijanja na vodi, surfanja i jedrenja, ali je uz ručak na obali promatrao ostale posjetitelje kako uživaju u tim aktivnostima.

- Nisam isprobao te pomalo adrenalinske aktivnosti, ali sam u njima uživao gledajući druge. Treba znati gdje vam je mjesto, a meni na daski za surfanje na jezeru - sigurno nije - zaključuje kroz smijeh naš sugovornik, a potom smo mu preporučili jednu lokaciju koju će posjetiti na idućem putovanju koje se bliži - Porsche design studio na koji su stanovnici Zell am Seea izrazito ponosni. Naime, obitelj Porsche od 1942. godine posjeduje imanje u okolici, u Schuttgutu, na kojem i danas živi nasljednik Wolfgang Porsche, te je desetljećima vezana uz ovaj kraj. Tako i dizajn moderne žičare koja vozi iz podnožja grada na vrh Schmittenhöhe potpisuje upravo Porsche Design.

Foto: Privatna arhiva

Iako mu se i Zell am See jako svidio, jedno mjesto ipak ističe kao posebno, a to je Soelden.

- Moram priznati da me je Soelden osvojio, pogotovo dolazak do njega preko najviše planinske ceste na svijetu. Uzbudljivo i zastrašujuće. Često idem u Schladming jer je blizu i odgovara mi u svakom segmentu, stoga prije svakog velikog projekta odem tamo na punjenje baterija. Svima savjetujem odlazak u Hallstatt. To selo je naprosto nestvarno - govori dizajner koji ima i savjet za sve koji namjeravaju posjetiti Alpe.

- Mislim da većina ljudi ide u Alpe na skijanje, ali odlazak u ljetnim mjesecima je podjednako čaroban. Manje gužve, nije sparno i vruće, a mogućnosti uživanja su neograničene.

Kaže i kako ne putuje onoliko koliko bi htio, ali sve više bira kraća putovanja u češćim razmacima umjesto dva-tri velika putovanja godišnje.

- U prosjeku svaka dva do tri mjeseca skoknem negdje. Lagani break od svega uvijek dobro dođe. Za mene su putovanja predah od posla i obaveza i projekata. Posvećivanje sebi i vlastitom odmoru, uživanju i širenju horizonata. Omiljeno društvo mi je par bliskih ljudi, no poseban suputnik je svakako moj minijaturni šnaucer Čarli koji je proputovao pola svijeta. Odmor jednostavno ne ide bez njega - govori Alduk te nam za kraj otkriva ima li neko putovanje u planu, ali i omiljenu lokaciju koju je posjetio.

- Imam u planu toliko putovanja da često kažem kako mi je stranica za rezervaciju smještaja omiljena web stranica. A kada je riječ o omiljenoj lokaciji, teško ju je izdvojiti jer volim Italiju i općenito europske destinacije (nisam tip za egzotične destinacije upitne higijene), ali mislim da mogu nabrojiti neke koje su svakako ostavile traga: Pariz, Barcelona, Venecija...

