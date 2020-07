Iva Todorić i ove godine opušteno uživa na krstarenju s prijateljicom

Iva Todorić i ove godine sudjeluje u Vortex krstarenju koje je organizirala motivacijska govornica Ana Bučević. Krstarenje je počelo u prošlu subotu i traje do 1. kolovoza. Prošle godine cijena ovog krstarenja iznosila je 17 tisuća kuna. Osim predavanjima Ane Bučević, vrijeme je svima koji sudjeluju u Vortex krstarenju ispunjeno i uživanjem u morskim radostima i čarima ljeta.

Iva Todorić s ostatkom društva s broda osvježenje je pronašla u moru i pokazala svoje obline dok se tuširala na brodu. Iva se oduvijek bori s kilogramima i u razgovoru za 24 sata nedavno je rekla kako uopće ne staje više na vagu i ne zna koliko ima kilograma. Za njezin odnos prema kilogramima i tijelu zaslužna je i Ana Bučević i njezini motivacijski govori.

Foto: Pixsell/PIXSELL 30.07.2020 Vela Luka - Iva Todoric na kupanju u Veloj Luci. Photo: PIXSELL

– Cijeli život nosim višak kila. Čovjek mora shvatiti da su kile štit. Mislim da 70 posto ljudi ima problem s kilama, ali ne pričaju o tome. To što netko nekoga osuđuje, vidi sebe u drugome. Kako netko zna zašto tako izgledam? Kile me ne definiraju. Imam x kila previše, ali ne smatram da imam problema s tim. To je nebitno. U svom tijelu se dobro osjećam – rekla je Iva.

U Aninim govorima našla je utjehu i nakon razvoda od supruga Hrvoja Balenta i s vremenom njih dvije postale su jako bliske prijateljice. Na Aninom Vortex krstarenju sudionici sudjeluju u tjelovježbama, meditacijama, predavanjima, a nakon svega toga zajedno uživaju u izlascima. Kako se navodi u planu i programu ovog krstarenja, ono je zamišljeno kao kombinacija ležerne i opuštene atmosfere i edukacije.

