Iva Radić oprostila se emotivnom porukom od Marka Babića, a Franka Batelić pokazala posvetu koju joj je napisao

Nažalost, u utorak ujutro Hrvatska je saznala kako Marko Babić nije izdržao dvogodišnju borbu sa sarkomom, a od ranog jutra brojni se od njega opraštaju na društvenim mrežama. Jedna od njih je i glazbenica Franka Batelić (31) koja je na svom Instagramu podijelila prekrasnu posvetu koju je Marko uputio njoj i njezinoj obitelji u svojoj knjizi "Putovanje zvano igra".

"Draga Franka, dragi Veki, draga Greta, dragi Viktore. Franka, ti imaš najdivniji osmijeh koji sja i iz oka. Uvijek ga nosi. Veki, inače mi ne udara na ego kada me ljudi prepoznaju, ali kada mi je Franka rekla da si me ti prepoznao, priznajem da malo je. Nadam se da se svi skupa nekad sretnemo u parku na Zelengaju. Klinci, ako vam ova knjiga ikada dođe u ruke uzmite iz nje točno ono što vam treba. Svi četvero uvijek u sebi nosite dijete i lagano koračajte ulicama grada", napisao joj je Marko u knjizi. Uz njegove riječi Franka je napisala i: "Sanjar i borac do samog kraja. Mirno leti".

Od Marka se na društvenim mrežama opraštaju i mnogi drugi koje je dirnuo i inspirirao, poput Ive Radić.

"Nisam ti stigla reći zbogom jer sam vjerovala da ću ti reći dobar dan pobjedniče...Vjerovala jer si me ti uvjerio u pobjedu. Herojčino spasio si bezbroj života svojim stavom, vjerom, borbom.. Inspiracijo naša... Putuj mirno, bezbolno, nasmijano...Tvoja igra i putovanje ne staje ovdje, živi kroz sve što ostavljaš. Tvojim curama i cijeloj obitelji iskrena sućut.. Tina, imaš nas", napisala je Iva.

Podsjetimo, Marko je prošle godine objavio knjigu "Putovanje zvano igra" u kojoj je svoju bolest pretvorio u putovanje te je oko sebe stekao prekrasnu zajednicu ljudi koji se njegovim pobjedama vesele kao da su njihove, a onima koji se možda nalaze u sličnoj situaciji bio je i jest primjer kako je moguće smijati se čak i kada si bolestan. Od ožujka 2021. godine bori se sa sarkomom, a u njegovoj borbi protiv opake bolesti bodrili su ga i mnogobrojni pratitelji na društvenim mrežama kojima je u svibnju otkrio loše vijesti.

