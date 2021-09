Iva Jerković (40) javila se nakon dužeg izbivanja i objavila fotografiju u badiću: 'Kakva ljepotica'

Bivša manekenka i TV voditeljica, a danas ponosna vlasnica frizerskog salona, Iva Jerković (40), nakon dužeg izbivanja s društvenih mreža konačno se javila svojim pratiteljima. Iva je otkrila kako još uvijek uživa u čarima ljeta i to u Skradinu. S pratiteljima je prvo podijelila romantičnu fotografiju zaljubljenih labudova, a potom je objavila i svoj selfie.

- Cijelo ljeto bez i jedne fotke, mamita nikako da dođe na red...malena se nauživala sad može i mama da opali koju fotku...bar za kraj ljeta🤷‍♀️😜❤️...obožavam ova nova ljeta u troje,nema baš slika mame, al ima najljepših trenutaka i osmjeha... - napisala je Iva uz fotografiju na kojoj pozira u kupaćem kostimu.

Ispod objave odmah su počeli pljuštati komplimenti na račun atraktivne brinete. "Kakva ljepotica", pisali su joj u komentarima, a većina pratitelja ispod fotografije ostavila je emotikon srca. Među njima su i Nina Badrić te Iva Radić.

Iva je koncem lipnja ove godine proslavila svoj 40. rođendan, a unatoč godinama na njezinoj liniji mogle bi joj pozavidjeti i brojne dvostruko mlađe kolegice. Bivša manekenka prošle godine postala je majka, a nakon trudnoće brzo se vratila u formu i već je nekoliko mjeseci kasnije pozirala u kupaćem kostimu te pokazala zavidnu figuru.

Za Božić je objavila prvu fotografiju svoje Rine Ami kojoj je ime odabrala sa svojim partnerom Josipom. – Samo čekam da se ona probudi da ja nju vidim. Josip mi stvarno pomaže, uz mene je. On već ima dva sina pa zna dosta toga, a meni je ovo prvo dijete pa sam ja plašljiva, dok je on opušten – rekla je nedavno Iva, a u jednom intervju ispričala je i kako je malenu morala roditi hitnim carskim rezom. – Pupčana vrpca omotala se oko vrata tako da sam imala hitan carski rez. Sve je dobro prošlo i moja šampionka je tu s nama, a to je najbitnije – rekla je tada Iva.

