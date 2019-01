Iva, Ema i Tia Čagalj uskoro popularnije od tate Jole

Joško Čagalj Jole već godinama slovi kao jedan od najpopularnijih domaćih izvođača, zbog čega je svojedobno i dobio laskavi nadimak “popularni Jole”, no njegovi se prijatelji šale da je nedavno dobio ozbiljnu konkurenciju. I to trostruku!

Riječ je o njegove tri kćeri. Iva (12) i Ema (10) nastupaju već nekoliko godina, a ove godine pridružila im se i najmlađa seka Tia (7). Iako znaju gotovo sve najvažnije domaće i svjetske hitove, djevojčice imaju i vlastite skladbe koje za njih piše Jolin višegodišnji suradnik Pero Kozomora. Ovog vikenda nastupaju na Sajmu vjenčanja u Splitu gdje izvode pjesmu “Bez plana” koju su već izvele na festivalu “Mali Split”, na kojemu Iva i Ema nastupaju posljednje dvije godine.

Uz glazbu su odrastale, njihov je dom poznat kao mjesto u kojemu pjesme i plesa nikada ne nedostaje, no njihovi roditelji Ana i Jole Čagalj nikada ih nisu poticali da se bave glazbom ili bilo čime drugim. Smatrali su da djevojčice trebaju same iskazati interese za određeno područje. A poklopilo se da je izbor pao upravo na ples i pjesmu.

Iva je pohađala i glazbenu školu, no ove je godine, kada je došla u više razrede osnovne škole, ipak odustala dajući prioritet školskim obvezama. Tata i mama su odluku podržali, a sve tri djevojčice pohađaju splitsku školu Talent Studio M, gdje uče pjevanje i ples. Ipak, Ana Čagalj, priznaje da su i ona i suprug još uvijek iznenađeni kada vide kako se djevojčice odlično snalaze na bini:

– Njima najteže padaju probe jer im se, iz dječje perspektive, čini da to nije potrebno kada se one odlično osjećaju na pozornici i to doživljavaju kao zabavu, tumači Ana Čagalj i nastavlja:

– Nemaju strah od javnog nastupa, pjevanjem i plesom su okružene cijelog života pa one to ne doživljavaju kao posao, tumači Ana govoreći kako je tata Jole beskrajno ponosan na svoje djevojčice i njihove odabire, no minimalno se miješa u njihove nastupe. Cure svaki slobodan trenutak provode proučavajući razne koreografije na YouTubeu i jako malo vremena im je potrebno da uvježbaju upravo onu koja im se sviđa. Nekad kombiniraju plesne pokrete iz raznih spotova i stvore neku svoju, novu plesnu priču koju nekoliko puta ponove i izvode nepogrešivom točnošću.

– Volimo ih gledati jer one uživaju u tome, priča Ana i nastavlja:

– Ja nekad pomislim kako li će se one snaći na pozornici kada nisu dovoljno vježbale, ali to nikada nije problem. I ne izgleda kao improvizacija. Čini mi se da su današnjeg generacije puno otvorenije nego što smo mi bili. Njima je normalno da gledaju YouTube i tamo vide sve što se događa u cijelom svijetu. Moderne tehnologije prilično su utjecale na način na koji razmišljaju. Nije im nikakav problem svoje planove, ideje, želje i misli podijeliti sa svima. Iva čak piše blog na kojemu opisuje sve što je zanima u životu, priča Ana govoreći kako djevojčice vole nastupati, ali se odlično osjećaju i pred objektivom fotoaparata. Već nekoliko godina su zaštitno lice dječjeg butika Koko Kids i svako snimanje dosad su odradile bez ikakvih ponavljanja.

U videu pogledajte što poznati misle o cro trashu, glazbenom trendu koji je iz klubova izbacio narodnjake