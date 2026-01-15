FOTO Bivša loto djevojka ovim outfitom ukrala je pažnju na dodjeli nagrada Timeless Beauty

Peto izdanje dodjele prestižne hrvatske nagrade Timeless Beauty ponovno je potvrdilo da prava ljepota nema rok trajanja, ne mjeri se godinama, već snagom karaktera, ostvarenim snovima i tragom koji ostavljamo iza sebe.
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Priznanja su i ove godine uručena ženama koje su svojim radom, talentom, hrabrošću i karizmom duboko obilježile društveni i javni život Hrvatske i regije.
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Ovogodišnje dobitnice su televizijske urednice i voditeljice Ivana Petrović i Ivana Ivanda Rožić, glumica Jelena Perčin, olimpijka Sandra Elkasević, glazbena zvijezda Hanka Paldum, dok je posebno priznanje za hrabru ženu pripalo Maji Drobnjaković koja je nakon amputacije potkoljenice zbog zloćudnog tumora svima nama pokazala što znači biti jaka i sposobna žena.
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
“Svaka žena treba i zaslužuje biti žena i ničija sjena!”- izjavila je glazbena zvijezda Hanka Paldum
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Sandra Elkasević dodala: „Mislim da, koliko god bih željela da su žene ravnopravne s muškarcima, one to još uvijek nisu. Smatram da smo mi uspješne žene dokaz da možemo pokazati svima da zaista jesmo ravnopravne. Također mislim da bi u naše vrijeme, u ovoj svojevrsnoj revoluciji, i muškarci i žene trebali biti jednaki u svemu. Čast mi je što sam dobila ovu nagradu i što sam jedna od uspješnih žena koje promiču uspješan i mukotrpan rad, istinsku ljubav i sreću u onome što rade, sve s ciljem bolje kvalitete života. Vjerujem da će ovo puno doprinijeti budućnosti.”
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Svečanu večer, obilježenu vrhunskom produkcijom i snažnim emocijama, dodatno su oplemenili glazbeni nastupi Zdenke Kovačiček i Lee Mijatović, kao i energične koreografije plesne grupe Traumatic Art.
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
