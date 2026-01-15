FOTO Bivša loto djevojka ovim outfitom ukrala je pažnju na dodjeli nagrada Timeless Beauty
Peto izdanje dodjele prestižne hrvatske nagrade Timeless Beauty ponovno je potvrdilo da prava ljepota nema rok trajanja, ne mjeri se godinama, već snagom karaktera, ostvarenim snovima i tragom koji ostavljamo iza sebe.
Ovogodišnje dobitnice su televizijske urednice i voditeljice Ivana Petrović i Ivana Ivanda Rožić, glumica Jelena Perčin, olimpijka Sandra Elkasević, glazbena zvijezda Hanka Paldum, dok je posebno priznanje za hrabru ženu pripalo Maji Drobnjaković koja je nakon amputacije potkoljenice zbog zloćudnog tumora svima nama pokazala što znači biti jaka i sposobna žena.
Sandra Elkasević dodala: „Mislim da, koliko god bih željela da su žene ravnopravne s muškarcima, one to još uvijek nisu. Smatram da smo mi uspješne žene dokaz da možemo pokazati svima da zaista jesmo ravnopravne. Također mislim da bi u naše vrijeme, u ovoj svojevrsnoj revoluciji, i muškarci i žene trebali biti jednaki u svemu. Čast mi je što sam dobila ovu nagradu i što sam jedna od uspješnih žena koje promiču uspješan i mukotrpan rad, istinsku ljubav i sreću u onome što rade, sve s ciljem bolje kvalitete života. Vjerujem da će ovo puno doprinijeti budućnosti.”