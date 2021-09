'Istina je da se Severina čula s patrijarhom Porfirijem, dugo se znaju, ali ovo ju je sve iznenadilo'

Nepuna dva tjedna nakon što joj je vraćeno zajedničko skrbništvo nad maloljetnim sinom Aleksandrom Severina Vučković ponovno je postala glavna tema srpskih tabloida. Srpski Kurir ovog je puta plasirao informaciju da je splitska pjevačica navodno mjesecima uznemiravala patrijarha Porfirija te mu slala uvredljive i prijeteće poruke na mobilni telefon. Zbog svega je patrijarh, tvrdi Kurir, protiv Severine podigao kaznenu prijavu Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske.

Za komentar smo upitali i Severininu odvjetnicu Jasminku Biloš koja tvrdi da nikakva kaznena prijava do sada nije stigla do pjevačice. - Ono što vam ja mogu reći je to da Severina sve informacije o ovom slučaju crpi iz medija. Ona nema nikakvih saznanja o tome i nitko ju nije pozvao na razgovor niti obavijestio o bilo kakvoj kaznenoj prijavi - kazala nam je Biloš koja smatra da se ovdje radi o namjernom širenju neistina kako bi se njezina stranka diskreditirala.

Foto: instagram - Imputirati Severini govor mržnje i nacionalnu i vjersku mržnju je zaista zlonamjerno i neistinito jer je ona poznata po tome da takav predznak nije imala niti jedna njezina izjava niti jedno njezino postupanje. Njoj je publika jednako draga i ovo nije korektno prema njezinoj publici koja nema niti nacionalni niti vjerski predznak. Takve vijesti služe isključivo tome da se širi mržnja prema njoj i njezinoj publici pravoslavne vjeroispovijesti - kaže Biloš.

Otkrila je i je li Severina bila u kontaktu s patrijarhom Porfirijem te u kakvom su odnosu bili do sada. - Istina je da su bili u kontaktu, oni se dosta dugo poznaju. Severina je smatrala da su u dobrim odnosima sve do sada. Ovo ju je sve iznenadilo. A pogotovo ju je iznenadila činjenica da se vijest o prijavi u Hrvatskoj prva objavila u Srbiji - kaže Biloš.

Odvjetnicu smo upitali i koji su daljnji postupci u slučaju da je podignuta kaznena prijava. - Vidjet ćemo, sve informacije za sada crpimo od novinara. Međutim, mogu vam reći da imam provjerenu informaciju da nikakva kaznena prijava nije podnesena - zaključila je Biloš.

Foto: Sanjin Strukić/Pixsell Iz DORH-a nisu željeli komentirati ovaj slučaj uz obrazloženje kako samo podnositelji kaznene prijave mogu potvrditi je i ona uistinu i podnesena, a istaknuli su i kako nikakav sastanak s patrijarhom SPC-a nije održan.

VIDEO Severina postaje TV voditeljica