Iskreni Željko Bebek: Želio sam zaštititi svog novorođenog sina i zato sam prestao s tim

U vremenu kada se mnogi još uvijek bore s porokom pušenja, legendarni glazbenik Željko Bebek (79) primjer je kako se i višedesetljetna navika može prekinuti – uz pravu motivaciju. Pjevač je pušio pune 34 godine, a kada je saznao da će postati otac odlučio je prestati pušiti. „Želio sam zaštititi svog novorođenog sina od nikotina u našem stanu. Dugo sam razmišljao o štetnosti pušenja i shvatio da je vrijeme za promjenu“, ispričao je Bebek za net.hr i dodao kako mu je njegovo tijelo ubrzo zahvalilo. „Već nakon godinu dana osjetio sam veliku pozitivnu promjenu i od tada, kad god mogu, promičem ideju o odbacivanju pušenja. Ne postoji opravdanje – često čujem ‘ne pušim puno’, ‘samo koju cigaretu’, ali to su samo izlike“, poručuje.

Danas, uz zdraviji životni stil, Bebek uživa i u obiteljskom miru sa suprugom Ružicom (46), s kojom je u braku od 2002. godine. Njihova ljubavna priča započela je kada je Bebek imao 52 godine, a Ružica tek 18. Par ima dvoje djece – sina Zvonimira (22) i kćer Katarinu (20). Osim njih, Bebek iz prethodnih brakova ima još dvije kćeri – Silviju, iz braka sa Spomenkom, te Biancu, koju je dobio sa Sandrom. Jednom prilikom Bebek se prisjetio početaka svoje karijere i kako je prije "prave" karijere za njega bio uspjeh kada je svirkom mogao zaraditi za pivo ili na svirku doći taksijem.

- Bilo je to vrijeme kad se nije moglo živjeti od glazbe, osim ako si dobio mjesečni angažman u nekom hotelu. Morali smo se osloniti na pomoć roditelja. Definitivnu odluku o bavljenju glazbom donio sam kad smo počeli pripremati Bijelo dugme, još smo se zvali Jutro. Tada sam dobio neki uredski posao, a da bih vizualno odgovarao bendu, morao sam pomalo vraćati dugu kosu jer ipak je ona simbol pobune u rock’n’rollu, što nije bilo u skladu s dress codeom na poslu. Direktor firme pozvao me na razgovor i rekao mi da ta moja duga kosa ne ide s firmom. Pokušavao sam ga uvjeriti da sam u pravu, no nije bilo lako naći kompromis. Rekao mi je da moram birati. U tom trenutku odabrao sam glazbu. Upravo taj trenutak smatram početkom svoje glazbene karijere iako moje bavljenje glazbom, naravno, traje puno dulje od tih 40 godina. - prisjetio se Bebek. U vrijeme njegove slave brojni glazbenici su uživali u drogama, ali njega priznaje nikada nije zanimao taj porok. - Nikad nisam htio probati drogu. Bilo je pritisaka ali u tom poroku nisam znao uživati. Više sam uživao u viskiju i ženama - otkrio je jednom prilikom.

