Iron Maiden priredili spektakl u zagrebačkoj Areni: 'Bez obzira na sve, mi smo braća po krvi'

Unatoč toga što su Iron Maiden već više od nekoliko puta gostovali u Zagrebu, to fanove nije priječilo da ispune zagrebačku Arenu do vrha. Od popodnevnih sati pred najvećom dvoranom u Hrvatskoj počeli su se okupljati gosti koncerta koji, za razliku od nekih drugih izvođača, nije odgađan zbog lošije prodaje ili nekih drugih razloga.

Sve je išlo kako je i najavljivano danima prije koncerta koje su Maidenovci upražnjavali u Splitu, pa onda u Zagrebu ponašajući se kao da su doma. I onda je sve počelo, a razlozi zbog kojih to mogu postali su vidljivima. Disciplinirana publika iz nekoliko europskih zemalja popunila je veliku dvoranu do broja od nekih, po procjeni ovog autora sigurno 15-16.000 a moguće i 20.000 tisuća posjetitelja.

Da bi onda britanski hard rock / heavy metal bend pokazao zašto je tome tako. Iako su već dobrano zagazili u osmo desetljeće, gitare, bubnjevi i probojni glas Brucea Dickinsona učinili su da nastup bude jedan od upečatljivijih koje smo vidjeli. Iako ovaj autor ima prosječno iskustvo koncerata, ipak si dozvoljava tako nešto reći nakon nazočenja prvom velikom koncertu u Areni, onom Parnog valjka, četiri Ultre s dva zaista mitska natupa Davida Guette koji su popunil najprije Poljud pa onda i Park mladeži, Marshmelloa i sviranja Srca vatrenog na prepunom Poljud s 50.000 i više ljudi, U2 na Maksimiru, ali i Rolling Stonese na Spielbergu pred 150.000 ljudi. I Metallicu na Hipodromu s kojom bi bilo najumjesnije uspoređivati koncert Iron Maidena u Areni. Pa može izvući i zaključak kako se Metallica – može sakriti.

Maideni su pokazali kako se savladava vrijeme, ostaje vitalan i u kontaktu s publikom i nakon pet desetljeća nastupa pri čemu je u njihovom repertoaru bilo svega, od heavy metala, speed metala, trash metala i svega što pamtimo iz onih kičastih vremena 80-tih na kojima su Maideni izrasli u bend koji su danas. Dakako i zahvaljajući Eddieju, kultnoj njihovoj maskoti, koja je u iteraciji Maidena za 21. stoljeće zamijenjen različitim militarističkim ikonama koje dominiraju na klasično heavy metalskoj bini. I naravno, mora tu biti i poruka, komunikacija s publikom koju Dickinson ne zloupotrebljava već samo tu i tamo pozdravlja Zagreb, a onda u jednom trenutku prije pjesme "Blood Brothers" podsjeća kako smo bez obzira na sve okolnosti ostajemo ljudima, braćom po krvi.

Publika je to znala vratiti, upravo onako kao da se radi o prvom koncertu u Hrvatskoj a ne valjda već desetom, doista ne znamo broja, zbog kojega dosta pravih fanova nije došlo jer – pa dosta tih Maidena! Ali nije, Maidena zaista nikada ne može biti dosta, pa ni njihova stereotipa s podrapanom britanskom zastavom koja signalizira kako je vrijeme velikih carstava prošlo na hitu "The Clansman", ali njihovo vrijeme nikada ne prolazi, očito kulminacija s "Run to the Hill" nikada neće dosaditi. Tko i nije nikada bio na njihovom koncertu treba otići jer su Iron Maiden izrasli u globalnu pop kulturnu atrakciju što je status koji s lakoćom održavaju već sigurno par desetljeća.

VIDEO: Grdović teturao po pozornici i pao, odvukli ga zaštitari