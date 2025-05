Irma o Marku i njegovom odnosu s Kristinom: 'Osjećam nepravdu, želi svaliti krivnju na mene'

Ova sezona sociološkog eksperimenta "Brak na prvu" donijela je nove parove, nove eksperte, ali time i nove zanimljive priče. Jedna od tih pripada i Irmi i Marku koje je spojio ovaj eksperiment. Naime, Irma se u svom braku s Markom nosi s raznim izazovima, a za RTL.hr je komentirala njihov odnos i njegove izjave. Irma je komentirala prvo Markovo ponašanje, kao i izjavu da više nema volje za vezu. - Jasno mi je da u tom momentu ne želi vezu od mene. Moja je perspektiva, koju i Marko zna, da smo u eksperimentu, gdje sam i dalje voljna učiti i potruditi se, raditi na (sebi u) odnosu prema mogućnosti da se zaljubim u Marka - rekla je te dodala svoj pogled na njegov komentar njezinog ponašanja i čestog analiziranja.

- Mislim da je Marko često analizirao, a mene prozivao za isto, kao da želi svaliti krivnju na mene, no razumijem da mu nije bilo lako izraziti se iskreno tada. Muči me osjećaj nepravde trenutačno - istaknula je i dodala da joj je žao što je Marko nije mogao gledati u oči.

Podsjetimo, Irma i Marko na početku su se činili kao par koji će uspjeti bez puno problema, a kako je show tekao naišli su na međusobne razlike. Irma je bila prethodno bila u braku sedam godina, a za to iskustvo priznala: „Nakon toga morala sam si posložiti u glavi tko sam ja, zašto nisam uspjela s tim čovjekom, što ja želim i, evo, sad mi je jasnije - danas je vrijeme za ljubav.“

Irma je progovorila i o periodu kada je bila ovisnica. Ispričala je pred televizijskim kamerama kako joj je rehabilitacija bila najbolji životni period. ‘Pobjeda nad tom nekom negativom u sebi mi je dala ogromnu snagu, znanje o sebi. Tijekom i poslije rehabilitacije je moj najbolji period života. Nikad se nisam osjećala bolje i koliko god da je to bilo teško, ja sam zahvalna‘, prenosi RTL Irminu izjavu. O svojoj prošlosti i ovisnosti pričala je i s Markom, suprugom u ovom RTL-ovom showu. On je izrazio potpuno razumijevanje za njezinu prošlost. - Možda da je to i dalje aktualno...možda tada ne bi imao razumijevanja, ali s obzirom na to da je rekla da je to daleko iza nje, ja apsolutno nemam nikakav problem s tim - rekao je Marko.

- Avanturistica sam oduvijek; rijetki izlet u drugo stanje prerastao je u ovisnost negdje kad sam počela koristiti drogu kao lijek i pomoć, no svega nekoliko mjeseci sam bila u ružnom periodu svakodnevnog drogiranja - rekla je Irma za RTL i dodala: - Na rehabilitaciji sam prvi tjedan spavala konstantno i sjedila u istom stolcu. Najradije bih to dijete zagrlila. Ponosim se sobom jer me vjera u dobro, unatoč crnim mislima, vodila kroz taj najteži period života.

Irma Kesner sa samo 19 godina zbog ljubavi se preselila u Portugal i kad se danas osvrne na tu odluku, kaže da je ponosna na sebe. - Puno je ljudi imalo dobronamjerne savjete da ne budem luda, no ja znam u što vjerujem. U bivšeg sam se strašno zaljubila.

Za sudjelovanje u 'Braku na prvu' odlučila se ponajprije jer je otvorena za nove mogućnosti i ponovno spremna za ljubav. - Neizbježno je da će mi se u tom eksperimentu dogoditi osobni rast, što mi je važno, a osim toga, nadam se da su me eksperti spojili s osobom u koju se mogu zaljubiti i s njom razmišljati o lijepoj budućnosti. - rekla je tada Irma.

