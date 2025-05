Nina Berić je ispala iz natjecanja, a tenzije su sve veće: 'Nije lijep osjećaj'

Put do nominacija na plemenskom vijeću zelenih bio je napet i neizvjestan. Nina je od svojih suplemenika dobila tri glasa, dok je Vukašin dobio dva, a Matija jedan glas. Katarina, koja je treći put osvojila ogrlicu osobnog imuniteta, odlučila je nominirati Kseniju koja je ovu Katarininu odluku komentirala riječima: „Katarina me izabrala da sebi osigura finale. Ali, došla sam s planom da se borim do kraja.“ Na kraju je upravo ona bila uspješnija u igri koordinacije, čime je izbacila Ninu iz natjecanja.

Emotivna i dostojanstvena, Nina se oprostila od ostalih riječima: „Nije lijep osjećaj. Ne mislim da sam bila meta svog plemena, znam koliko me vole, samo su se tako poklopile kockice. Netko je morao na papir. Dala sam sve od sebe, Ksenija je bila bolja i nije me sramota izgubiti od ovoliko boljeg protivnika.“ Dodala je i snažnu poruku zahvale: „Bilo je zadovoljstvo biti dio zelenog plemena i hvala vam svima što ste me gurali kad mi je bilo najteže.“

Sve se brže prazne plemena i sve je bliže završnica sezone, a tenzije su sve veće. Tko će idući napustiti igru, doznat ćemo uskoro.

