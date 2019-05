Ime je dobio po ovom dalekom pretku pokojne bake Diane

Archie Harrison Mountbatten-Windsor ime je najmlađeg člana kraljevske obitelji, objavljeno je jučer na službenoj Instagram stranici vojvode i vojvotkinje od Sussexa.

Vijest o imenu objavljena je uz fotografiju para koji je dijete predstavio kraljici Elizabeti i vojvodi od Edinburgha te majci Meghan Markle. Ono što sve zanima je podrijetlo imena bebe od Sussexa, kako često zovu malog Archieja. Ime Archie nisu uspjeli predvidjeti mnogi koji su htjeli ponešto i zaraditi na kraljevskom djetetu, tvrde britanske kladionice. Naime, najviše novca uloženo je na imena kao što su Arthur, Albert, James i Philip.

‘Hrabar’ i ‘odvažan’ značenje je imena Archie, koje je prema Statističkom uredu Ujedinjenog Kraljevstva 2017. bilo 18. najpopularnije ime u Engleskoj i Walesu. Očekuje se da će nakon ovog porasti popularnost samog imena. Djetetovo ime povezuje se s Archibaldom Campbellom, koji je poznat kao deveti grof od Argylla, a daleki je škotski predak majke princa Harryja, princeze Diane, kojoj su time odali počast. Archie je ležernija verzija imena Archibald te više podsjeća na tipična američka imena.

Također, to se ime daje djeci neovisno o spolu, a za časopis Vanity Fair izvor je još prije naveo da će par dijete odgajati ‘fluidnim’ pristupom prema spolu te bez nametanja stereotipa. Mountbatten-Windsor odabrano je u čast kraljici Elizabeti i princu Philipu.

Naime, Windsor je prezime koje je kraljičin djed George V. promijenio još 1917. Mountbatten je Filipovo prezime zbog kojeg su se on i kraljica sukobili s vladom Winstona Churchilla.

Želja princa Philipa bila je da se i njegovo prezime, koje je preuzeo od svog ujaka Louisa Mountbattena, prenese na potomke kraljevske obitelji. Unatoč brojnim pritiscima, 1960., nakon rođenja njihova trećeg djeteta, kraljica Elizabeta je objavila da će se za njihove potomke moći koristiti prezime Mountbatten-Windsor. Archiejevo srednje ime, Harrison, značilo bi ‘Harryjev sin’.

Vojvoda i vojvotkinja od Sussexa donijeli su još jednu neobičnu odluku, da njihov prvi sin neće imati titulu.

Obraćat će mu se s ‘gospodar Archie’, iako je mogao preuzeti titulu lord Mountbatten-Windsor ili grof od Dumbartona, po svome ocu. Osmo praunuče kraljice Elizabete, sedmo u redu za britansku krunu, prvi je kraljevski potomak čije je rođenje najprije objavljeno na Instagramu.



Spol djeteta nije se znao do njegova rođenja 6. svibnja, tjedan dana nakon predviđenog termina. Nakon što je organizirala ‘baby shower’, Meghanina prijateljica Abigail Spencer u vrećici je nosila poklon omotan u plavi papir, što je pokrenulo priče da će vojvotkinja roditi dječaka. Otkrivanje spola djeteta ne bi bilo kršenje kraljevskog protokola, no ipak bi se prekršila kraljevska tradicija. Pričalo se i to da je par priželjkivao djevojčicu, što je princ Harry jednom i potvrdio.

Za vrijeme njihova posjeta Australiji iz gomile obožavatelja djevojka je viknula da se nada da će dijete biti curica. “I ja isto”, odgovorio je Harry. Mali Archie rođen je na isti datum kao i prijatelj ovog kraljevskog para George Clooney, za kojeg se već neko vrijeme priča da bi mogao preuzeti ulogu kuma. Poznati glumac demantirao je glasine.

Pogledajte video u kojem su Meghan i Harry svog sina predstavili javnosti