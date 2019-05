Ova neukusna šala na račun malog Archieja voditelja BBC-ja koštala je otkaza

Britanski voditelj, Danny Baker, dobio je otkaz zbog neprimjerene šale na račun kraljevskog djeteta.

BBC-jev voditelj objavio je fotografiju muškarca i žene koji s majmunom u odijelu poziraju ispred bolnice uz tekst "Kraljevska obitelj napušta bolnicu". Nije dugo trebalo da se iznervirani obožavatelji kraljevske obitelji pobune na ovakvu objavu te zatraže Bakerov otkaz.

If you are outraged by Danny Baker's racist tweet, complain to the BBC. Let's get rid of this vile human being. https://t.co/ks1B1MaR3K pic.twitter.com/5HvNVrvNoR

Mnogi su osudili ovaj potez voditelja koji, zbog podrijetla vojvotkinje, nije primjeren i smatra se rasističkim.

"Upravo sam dobio otkaz", javio je voditelj svojim pratiteljima na Twitteru i poručio da bi to objavio neovisno o tome čije je dijete. Također je izjavio da nije znao da se rodilo dijete Harryja i Meghan.

"Koristio bi istu glupu sliku za bilo koju drugu kraljevsku obitelj ili dijete Borisa Johnsona ili čak jedno od mojih. To je smiješna slika. (Iako nije, naravno, u tom kontekstu.) Ogromna pogreška, zasigurno. Groteskno. U svakom slučaju, ovo je za tebe Archie, oprosti prijatelju", ispričao se voditelj.

Now Sky at the door.

Would have used same stupid pic for any other Royal birth or Boris Johnson kid or even one of my own. It's a funny image. (Though not of course in that context.) Enormous mistake, for sure. Grotesque.

Anyway, here's to ya Archie, Sorry mate.#Occam #Razor