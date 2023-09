Imala je 100 ljubavnika, a svoje jedino dijete usporedila je s tumorom i nije ga htjela hraniti

Francuska manekenka, glumica i pjevačica Brigitte Bardot danas slavi 89. rođendan. Od 1950-ih pa sve do 1970-ih bila je smatrana seks- simbol i jednom od najljepših u povijesti manekenstva. Glumila je u preko 47 filmova, pojavila se u nekoliko mjuzikala, snimila je više od 60 pjesama te bila neiscrpan izvor inspiracije brojnim dizajnerima. Iako bi mnogi rekli da je živjela bajku, njezin život bio je isprepleten burnim vezama, alkoholom i opijatima te raznim intrigama, a svoje umirovljeničke dane provodi u nešto ''mirnijem okruženju''. Brigitte će ove godine slaviti 89. rođendan, a kada bismo trebali u najkraćim crticama opisati njezinu karijeru bilo bi to svakako ''život piše romane''.

Zaljubljivala se, prekidala, udala se i razvodila. Možda i njezina najkontroverznija izjava bila je kada je vlastito dijete nazvala tumorom, a potom je postala strastveni borac za prava životinja. Rođena Parižanka mladost je provela na satovima baleta, a 1952. godine po prvi puta se pojavila na filmu, sasvim slučajno te se zaljubila u kinematografiju. Ulogom u filmu ''Viva Maria'' iz 1965. postigla je golemi uspjeh, a bila je nominirana za nagradu BAFTA u kategoriji najbolje glumice. Iako iza sebe ima bogatu i zavidnu karijeru, Brigitte se umirovila 1973. u dobi od samo 39 godina.

Nisu je zaobišli ni skandali, a najveći su bili vezani uz politiku, rasizam i islamizaciju Francuske, a zbog svojih stavova, koje je objavljivala čak i u knjigama, nekoliko je puta bila kažnjena novčanim kaznama. Otvoreno je osuđivala i homoseksualce, a kasnije se od optužbi da je homofob branila tako što je rekla ''da su svi njezini prijatelji homoseksualci'' te da ih ne mrzi, već voli te da ih zato ima pravo kritizirati.

Brigitte je imala i buran ljubavi život, a kada je imala samo 18 godina udala se za redatelja Rogera Vadima, no njihov brak nije potrajao dugo. Glavni razlog razlaza bila je njezina afera s dvojicom muškaraca, a među njima je bio i glumac Jean-Louis Trintignant koji je također bio oženjen. Par je čak i živio zajedno iako nisu bili službeno rastavljeni, no nikada se nisu vjenčali budući da je Bardot bacila oko na glazbenika Gilberta Becauda što je dovelo do kraja romanse s Jeanom- Louisom. Zbog slomljenog srca povukla se u Italiju gdje je navodno doživjela živčani slom te se predozirala tabletama za spavanje. Utjehu je potom pronašla u glumcu Jacquesu Charrieru za kojeg se udala 1959. godine, a rodila je i svoje jedino dijete, sina Nicolasa kojeg je ostavila ocu te za njega nije pitala sve dok nije odrastao.

Jednom prilikom je izjavila da ga nikada nije voljela, a rekla je i kako je trudnoća bila nešto najgore što joj se u životu dogodilo. Svoju trudnoću poistovjetila je s teškom bolešću, štoviše dijete koje je nosila u trbuhu nazivala je zloćudnim tumorom

- Bio je kao tumor koji me jeo iznutra - rekla je i priznala kako ga nikada nije pristala dojiti. Njihov odnos nije se popravio ni kasnije. Kada je Nicolas imao samo 12 godina poželio je neko vrijeme provesti kod majke, no ona ga nije htjela primiti u svoju kuću. No, promijenila je ploču kada je Nicolas odrastao, ali tada je već bilo prekasno i njen sin bio je student ekonomije u Parizu te zaručen za kći diplomatkinje, a majku nije htio ni blizu svojeg vjenčanja.

Nakon razvoda sreću je pronašla s njemačkim milijunašem Gunterom Sachsom, no ni ova ljubav nije dugo potrajala pa je utjehu pronašla u glumcu Patricku Gillesu.

Smirila se tek 1992. godine udajom za Bernarda d'Ormalea, inače bivšeg savjetnika vođe nacionalističke desnice u Francuskoj Jeana- Marie Le Pena.

Zanosna, plava, s pravilnim crtama lica, punim usnama i pjegicama, zaludjela je cijeli svijet, a iako je u devetom desetljeću, ostala je dosljedna sebi te nije pokleknula estetskim korekcijama i raznim tretmanima uljepšavanja već ponosno pokazuje svoje godine.

Osnovala je vlastitu zakladu za zaštitu životinja, i to nakon što je založila sav svoj nakit i novac usmjerila na podizanje zaklade.

- Dala sam mladost i ljepotu muškarcima, a životinjama ću dati znanje i mudrost-izjavila je Bardot. Danas ova umirovljena ljepotica tek ponekad prošeta crvenim tepihom, ali uvijek privuče golemu pažnju te uspijeva zasjeniti i puno mlađe kolegice. Kontroverzna, izravna i karizmatična, Bardot je bez premca ikona 20. stoljeća.