Ima 81. godinu i pozirala je u kupaćem kostimu za naslovnicu časopisa: Ovo je povijesno

Na naslovnici novog izdanja magazina Sports Illustrated Swimsuit pozirala je 81-godišnja Martha Stewart i tako je postala najstarija žena koja je pozirala u kupaćem kostimu na naslovnici ovog časopisa. Poznatoj poduzetnici i tv voditeljici iz Sports Illustrateda su se obratili u studenom 2022. godine s idejom da im Martha za tri mjeseca pozira za naslovnicu.

- Ušla sam u ovo s velikim povjerenjem i imala sam tri mjeseca da se pripremim za snimanje. Jako je dobro isprobavati nove stvari. Biti neustrašiv je jako dobro. Ne bojte se ničega - napisala je Martha na svom Instagramu i podijelila fotografije sa snimanja u Dominikanskoj Republici. Pričajući u medijima o poziranju u kupaćem kostimu u 82. godini života je istaknula:

- Bilo je to pitanje kakvo dotad nisam dobila. Biti na naslovnici u mojim godinama je izazov. Kako bih se pripremila za snimanje, oslonila se na dobru staru dijetu i vježbanje. Nisam se izgladnjivala, ali nisam jela ni kruh ni tjesteninu nekoliko mjeseci. Išla sam na pilates svaki drugi dan i to je bilo sjajno. Još uvijek idem na pilates svaki drugi dan - otkrila je. Gostujući u emisiji “Today” ispričala je što je prvo pomislila kada su joj ponudili naslovnicu magazina i to u kupaćem kostimu.

Thrilled to be on cover of the @SI_Swimsuit issue! I hope this cover inspires you to challenge yourself to try new things. Pick up on newsstands May 18th! #SISwimsuit #SISwim23 @ruvenafanador pic.twitter.com/DsRgLr6crK