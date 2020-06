Igor Kojić postavio znakovitu objavu: 'Neki te žele iskoristiti...'

Nastavlja se drama u odnosu Severine i Igora Kojića. Nakon što su mediji danas objavili kako je Severinu na Instagramu poslije Igorovih roditelja prestala pratiti i njegova sestra Nataša, Kojić je danas novom objavom dodatno dolio ulje na vatru.

Naime, Kojić je objavio dio spota pjesme "Sweet Dreams" grupe Eurythmics, samo tri dana nakon što je Severina na svom profilu objavila tekst pjesme. I dok je Severina citirala poznati refren o "slatkim snovima", Igor se odlučio za dio pjesme u kojem Annie Lennox pjeva o iskorištavanju.

Foto: Instagram

- Some of them want to use you, some of them want to get used by you, some of them want to abuse you ("Neki od njih žele te iskoristiti, neki od njih žele da ih iskoristiš, neki te žele zlostavljati".)

Severina i Igor ne pričaju o tome javno, ali u kuloarima se već duže nagađa o bračnim trzavicama između pjevačice i 16 godina mlađeg Kojića. Severina se u travnju vratila iz Beograda i u Zagrebu je solo proslavila rođendan, a Igor je i dalje u Beogradu i zbilja je čudno što par koji je bio nerazdvojan već neko vrijeme nije na istoj adresi.