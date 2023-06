Pjevačici prekipjelo! Pokazala trbuh pa odgovorila na kritike: 'Debela sam, pa što sad?'

Pjevačica Bebe Rexha (33) odlučila se direktno obratiti hejterima koji joj posljednje vrijeme pišu da se udebljala te da nije više lijepa. Objavila je što korisnici interneta najčešće pretražuju o njoj, a u tražilici se vide da ju žele vidjeti u kupaćem kostimu te da pretražuju njezino ime uz riječ 'fat' (debela), ali i da uspoređuju njezine fotografije od prije s onima sada.

S tim screenshotovima objavila je i svoju fotografiju na kojoj je podignula majicu i pokazala trbuh.

- Da, u svojoj sam debljoj fazi, pa što sad? - napisala je pored objave.

Yes I’m in my fat era and what? pic.twitter.com/d3T4od8JYE