Legendarna glumica iz hit jugoslavenske serije snimljena u pučkoj kuhinji, njena životna priča posebno je teška

Po društvenim mrežama proširile su se fotografije glumice Vesne Pećanac (74). Vesna je snimljena u pučkoj kuhini, a prizor je rastužio mnoge.

"Redovita korisnica kuhinje Vjerskog dobrotvornog starateljstva. Prepoznajete li ženu na ovim fotografijama?", stoji u objavi.

Ubrzo nakon toga javio se i redatelj Srđan Dragojević.

"Kuhinja vjerskog dobrotvornog starateljstva. Velika glumica, Vesna Pećanac. Borio sam se kao poslanik protiv ideje Ministra Tasovca da ukine nacionalne mirovine za umjetnike u Zakonu. Oborio sam zakon i sačuvao ih, ali nisu dodijeljene sedam godina. Nije lijepo da umjetnici dožive ovako nešto" napisao je.

Vesna je inače ranije komentirala glasine da živi u bijedi.

"Jako su me vrijeđali, ja sam to zaboravila. To od večeras više ne postoji. Beskrajno me je povrjeđivalo. Beskrajno mi je bilo teško, ali večeras mi je svanulo. Ja sam u ljubavi molila Gospoda da moje srce očisti kako bih se srela s vama i ja sam se čistog srca srela s vama" kazala je jednom prilikom.

Vesna Pećanac poznata je po ulogama u serijama i filmovima. Mnogi su je posebno zapazili u filmu 'Lepota poroka', ali i u seriji 'Đekna još nije umrla, a kada će ne znamo'.

Glumica je voljela svoj posao u kazala je kako ne želi otići u penziju no u kratkom vremenu izgubila je muža i roditelje, zbog čega je pala u duboku depresiju.

Nakon smrti supruga u javnost je izašla i vijest da ju je zlostavljao sin.

Poslije smrti supruga, crnogorskog reditelja Živka Nikolića, Vesna živi strašnim životom i neprestano vodi bitku sa sinom koji je više puta verbalno, pa čak i fizički maltretirao - kazao je izvor za 'Press'.

Ona o tome nikada nije govorila, a informacija nije potvrđena.

