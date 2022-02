Hus podijelio smiješnu anegdotu iz Akijeva života, pa dodao: 'Njegova biografija bila bi opako štivo'

Vijest o smrti Akija Rahimovskog (66) potresla je glazbenu scenu, ali i brojne obožavatelje Parnog valjka. Jedan od osnivača benda, gitarist Husein Hasanefendić Hus (68) prisjetio se tako jedne anegdote s Akijem koja se dogodila kada je tek došao u Zagreb.

"Teško mi je sada pričati o Akiju, da pokušavam izvući bilo kakvo veselje. Tako jedan šokantan odlazak još uvijek nismo skroz isprocesuirali. Ujutro se budim i u nekom trenutku se sjetim da je to činjenica. Žao mi je da nije pisao, jer bi njegova biografija bila opako štivo" kazao je Hus za RTL.hr i nastavio:

"Kada klinac dođe živjeti u neku potpuno nepoznatu sredinu s 19 godina, baviti se nečim što voli, o čemu ne zna puno, to je posebna priča. Ni ja tada nisam znao puno o svemu ovome,ali imali smo strašnu želju da to funkcionira i da uspijemo. Kad je stigao u Zagreb, nije znao hrvatski i trebao je naučiti jezik, pa ima jedna dobra anegdota iz tog razdoblja - užasno mu se dopala ona kobasica jeger (jaegerwurst) i jednom prilikom, tek što je stigao, išao je u dućan i tražio 10 deka purgera, a onda mu je prodavačica rekla: 'Dečec, misliš na jeger?', što je on i pokazivao. Prepričao nam je to i umirali smo od smijeha" prijetio se glazbenik.

Hasanefendić je ispričao i kako je Aki naučio hrvatski tako dobro da se u njegovom pjevanju više nije osjetilo da mu to nije materinji jezik, te da je čak uspio dobiti i zagrebački štih u izgovoru.

"Makedonci cijeli život vuku taj neki pjev u govoru. On je uspio to nekako savladati i uspio je, naravno malo-pomalo, da se u njegovom pjevanju ne osjeća više da mu hrvatski nije materinji jezik. To je ozbiljna prepreka i to ljudi zaboravljaju koliko je teško. Tebi se može činiti da govoriš ispravno, ali izvorni govornici čuju te razlike. On je jedan od rijetkih koji je uspio izgubiti akcent, a čak je uspio dobiti i taj neki zagrebački štih u izgovoru" zaključio je.

VIDEO Hus je održao emotivan govor na komemoraciji za Akija Rahimovskog