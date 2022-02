Simona Mijoković se prisjetila početaka: To je bio kraj mog života u blatu grijeha i ponoru bezakonja

Prije točno sedam godina Simona Mijoković (37) odlučila se promijeniti iz temelja. Otkako ju je bivši suprug Ante Gotovac (52) u veljači 2012. godine odveo u Samobor na Tabor, Simona kaže da se preobratila i shvatila da se "želi ponovno roditi".

Ova pobožna majka četvero djece i supruga Stanislava odlučila je slaviti taj dan kao "najdraži rođendan", aj ovaj rođendan proslavila je uz tortu i one bližnje.

"Kada pričam, svjedočim danas o tome u svijetu, svijet mi se smije, naravno, duh svijeta neprijatelj je Kristu, a znamo tko je knez ovoga svijeta. I nije mi važno kad se svijet smije, važno mi je da svjedočanstvom, ako mogu da se spase duše. Da se proslavi Gospodin, Jedini dostojan svake slave i hvale! A najveća zamka Zloga jest uvjeriti čovjeka da on ne postoji. Da grijeh ne postoji, da ti savjest ne radi, da živiš kako želiš, ali ne zaboravimo ne možemo do kada želimo tako živjeti. Svemu dođe jednom kraj. Moj kraj života u blatu grijeha i ponoru bezakonja došao je na Taboru prije 10 Godina kada je izreklo moje malo srce svoj: 'DA, DA, DA!' Na polaganju ruku Marija je pjevala "Samo Tvoja ljubav Bože" i tada kada sam došla pred Presveto, kod Isusa preko patera Zvjezdana, pala sam na koljena i opet rekla: 'Da!' Tako je započeo moj novi život...", napisala je Simona.

Simona je u podužem statusu na društvenim mrežama ispričala kako je krenuo njezin put u život u vjeri. Kako kaže, prije nego što se ispovjedila, osjećala je veliki sram, no brzo ga se oslobodila.

"Pater Zvjezdan ispitivao me o načinu života. Kako živim, s kim živim, od čega živim. I danas se sjećam našeg razgovora kao da je bio ovoga trenutka. Moj duh se slomio, srce malo i slabo rasplakalo, a riječi Istine samo su izlazile. Samo ta istina oslobađa, nemojte to nikad zaboraviti, što god da se dogodi, što god napravili, recite Istinu jer ona će vas osloboditi i darovati novi život kao što je darovala i meni. Tada 7.2.2012 rekla sam 'Da' istini, a danas bi formulirala te riječi: 'Evo me Gospodine dolazim vršiti Volju Tvoju'. Novi čovjek postala sam u Isusovoj blizini, uz ljubljenog muža Stanislava i moje najdraže - moju dječicu Gabrielu, Joshuu, Amaliju Josipu i Zvjezdanu.", zaključila je.

VIDEO>>Pogledajte tko je nominiran za Večernjakovu ružu u kategoriji TV osoba godine