Hrvatska manekenka i dizajnerica predstavila brend na Milanskom tjednu mode, no o njoj se malo zna: 'Ne volim se hvalisati'

Stvoriti svoj brend iz nule u godinu dana, ručno napraviti svaki komad, izabrati najnježnije i najkvalitetnije tkanine, dobiti svjetsku pozornost i onda to sve predstaviti ni više ni manje nego na Milanskom tjednu mode uz bok najvećim modnim brendovima svijeta kao što su Chanel, Prada, Dolce&Gabbana? Zvuči nemoguće. Ne i za našu 27-godišnju poznatu manekenku i dizajnericu Neru Lešić.

Svjetski uspjeh

“Malo mi je još nestvarno sve to što se izdogađalo, ali osjećaj je svakako predivan, ponosna sam na svoj brend jer je u relativno kratkom roku dobio svjetsku pažnju, a to je samo velika nagrada za mene i znak da smo nešto vrhunsko napravili”, kaže nam Nera.

Foto: NERA Lingerie

Dojmovi nakon prve revije u Milanu još se nisu slegnuli, ali u svoj brend NERA lingerie vjerovala je od samog početka stoga je činjenica da je gotovo nemoguće predstavljati se u talijanskoj modnoj meki nije sputavala. Njezina kolekcija donjeg rublja posebna je po tome što je to limitirano izdanje dizajnirano u Parizu, gdje je i sjedište brenda, a sve je ručni rad s najvišom razinom luksuza pa je tako koristila isključivo čistu svilu iz Italije, saten i kvalitetnu čipku iz Francuske. Mlada magistrica međunarodnih odnosa i diplomacije za snimanje prve kampanje odabrala je upravo Zagreb, gdje trenutno živi.

Foto: NERA Lingerie

“Hrvatska je moja zemlja, gdje sam odrasla, kojoj rado dolazim, gdje je moja obitelj, i gdje zapravo pripadam, stoga sam se odlučila prvo slikanje obaviti u predivnom Glazbenom zavodu u Zagrebu. Mi imamo jako puno za pokazati, mislim da nije poanta uvijek tražiti nešto drugo u inozemstvu, kad već toliko bogatstva imamo u našoj državi”, priča nam ponosna manekenka koja se time profesionalno bavi već 10 godina. “Nije mi to naporno, volim to što radim i vjerujem da zbog toga ne doživljavam posao kao nešto teško i naporno, nego to s lakoćom odradim. Ponekad je teško iskombinirati privatno i poslovno, jer zbog stalnih putovanja često ne nađem vremena za sebe i svoju obitelj, ali drago mi je da me razumiju i pomažu koliko god mogu”, priznaje.

Modni počeci

Prva je Hrvatica kojoj je uspjelo postati zaštitno lice New Yorkera, postala je prva Miss Planeta Hrvatske, prva pratilja na europskom izboru za Miss, a zasjela je i na peto mjesto na izboru za najbolje modele svijeta. Međutim, unatoč svim uspjesima, o ovoj ljepotici malo se toga može pronaći na internetu.

Foto: Privatna arhiva

“Otkako sam počela svoju karijeru, uvijek sam težila što većem uspjehu, ali nisam osoba koja se voli hvalisati i tražiti pažnju. Za mene je privatnost jako važna, mislim da se trud i uspjeh uvijek isplate, ali treba ostati samozatajan i skroman”, kaže nam Nera koja je rođena u malenom mjestu u Slavoniji, Bošnjacima. Sa 17 godina započela je svoju modnu priču prvo u Zagrebu, a vrlo brzo onda i u svijetu. Iako joj je majka ispočetka bila vrlo skeptična u njezinu želju, ništa je nije moglo spriječiti da ustraje u svojim snovima. “Sada su svakako jako ponosni na mene, vole to što radim, prate me i najveća su mi podrška”, kaže Nera koja se rado vraća u svoje rodno mjesto. “Zbog obaveza ne mogu baš često ići, ne koliko bih željela, ali uvijek kad nađem vremena dođem posjetiti svoju obitelj, s kojom sam jako povezana”, kaže nam.

Foto: Privatna arhiva

Odlazak iz Hrvatske donio joj je zrelost koja joj je trebala, a bolja radna navika u drugim europskim državama stvorila je od nje uspješnu poslovnu ženu. “Radna navika vani i u Hrvatskoj je dosta drugačija. Hrvatska je još mala zemlja, puna potencijala, ali se treba raditi na poboljšanju i učinkovitosti, vani su puno bolje organizirane neke stvari”, zaključuje.

