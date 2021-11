Hrvatica u filmskom hitu 'Južni vjetar': Isplakala sam litre suza, ali život uvijek sve vrati. Nije moglo bolje završiti

Nedugo nakon što je film ''Toma'' redatelja Dragana Bjelogrlića stigao u domaća kina i oduševio publiku, veliki uspjeh na kinoblagajnama zabilježio je i film "Južni vjetar: Ubrzanje" pod redateljskom palicom Miloša Avramovića koji ruši rekorde gledanosti. Uz poznata glumačka imena, u filmskoj ekipi našlo se i dvoje hrvatskih glumaca. Jednu od manjih uloga u filmu tumači Goran Navojec, dok je druga pripala mladoj Katarini Šestić (26). Katarina u drugom nastavku popularne franšize tumači lik recepcionarke Julije, a za tu je ulogu, kaže, vrijedila uzrečica "manje je više".

Odlična suradnja

– Meni kao perfekcionistici to je bio itekako velik izazov. Trudila sam se ne razmišljati previše, slušati upute redatelja i biti u službi filma – govori nam Katarina, koja je ulogu djevojke na recepciji pripremala još prije tri godine i ne sluteći tada da će joj to iskustvo biti od velike pomoći, i to upravo u filmu koji i sama obožava. – Još 2018. godine na audiciji za jedan njemački film dobila sam ulogu djevojke na recepciji. Išla sam na probe u München i s obzirom na to da sam tada bila studentica 4. godine, to je za mene bilo ostvarenje svih snova. Nakon svih proba, kada je došao dan snimanja, s njim je došlo i nevrijeme na otoku na kojemu smo snimali pa se snimanje počelo odgađati dan za danom sve dok nismo došli do dana kada sam morala otići u Vinkovce igrati tri predstave i, eto, baš taj dan se razvedrilo i moralo se snimati – prisjeća se Katarina.

Foto: Marcel Pavlović

– Oni su me, kako to već biva u našem poslu, bez problema zamijenili drugom glumicom. Litre suza sam isplakala jer nisam mogla vjerovati da će nešto za što sam se toliko pripremala sada samo nestati. Ali evo, život vam, takav kakav jest, uvijek vrati ono što trebate dobiti. Dvije godine nakon toga dobila sam svoju djevojku na recepciji, i to u "Južnom vjetru 2". Mislim da nije moglo bolje završiti – govori Katarina.

Samo snimanje pamti kao odlično iskustvo jer je bila okružena velikim profesionalcima. – Iskreno, nisam očekivala da će snimanje moje scene trajati toliko dugo. Snimali smo pet, šest sati jednu scenu. To mi se jako svidjelo jer do sada sve što sam snimala išlo je puno bržim tempom – govori Katarina koja se upravo na setu družila s jednim od najpoželjnijih glumaca iz regije – Milošem Bikovićem (33).

Foto: Nemanja Miščević

– Suradnja s Milošem kao i s ostalom ekipom sa seta bila je iznimno profesionalna i ugodna. Da me sad netko pita, potpisala bih suradnju s tom ekipom idućih pet godina bez problema. Miloš je jako simpatičan, drag i profesionalan. Bila mi je čast surađivati s njim – ističe mlada Slavonka. Iako već godinama živi u Zagrebu, nedavno je zajedno s kolegicom Josipom Oršolić pokrenula kazališnu družinu Igru kojom nastoji umjetnički obogatiti svoj rodni kraj.

– Umjetnička organizacija nešto je o čemu razmišljam još od studentskih dana. Maštala sam o tome s pojedinim kolegicama s klase i znale smo da ćemo to kad-tad ostvariti, samo što smo čekale pravi trenutak. Mene je osobno ohrabrilo to što su moji projekti imali dobru prolaznost na natječajima Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske i nakon svih ovih događanja s COVID-19, shvatila sam da nemam što čekati i upustila sam se u tu avanturu s kolegicom Josipom. Otvorile smo organizaciju na području Slavonije, točnije Županje, jer mislimo da sve drugo ne bi imalo smisla. Zagreb vrvi od umjetničkih organizacija i kulturnog sadržaja, dok Županja i okolna mjesta nemaju apsolutno nikakvog, barem ne na profesionalnoj razini kao što to imaju veći gradovi u Hrvatskoj – kaže Katarina. Želja joj je da svojom družinom privuče mlade u kazalište, a u planu su im predstave i radionice kojima bi djeca, na primjer, na kreativniji način obrađivala lektire.

Foto: Joanna Paciorek

Velika podrška

Prije dvije godine diplomirala je glumu i lutkarstvo na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku, no pitate li Katarinu, Hrvatska, nažalost, ne nudi dovoljno prilika mladim glumcima. – Problem je što imamo previše Akademija, a naše tržište je premalo. Tu dolazimo i do problema zatvorenih audicija odnosno audicija na poziv/preporuku. Mogla bi situacija biti bolja kada bi svi dobili jednaku priliku i kada bi audicije bile otvorene i javne. Isto vrijedi i za zaposlenje u kazalištima – napominje Šestić.

Unatoč ne tako bajnoj situaciji kada je u pitanju glumište u Hrvatskoj, nikada nije razmišljala o karijeri u inozemstvu. – Previše sam vezana za svoju obitelj. Voljela bih otići ponekad odraditi projekt negdje van, ali želim da mi je baza u Hrvatskoj. Ja sam jedna od onih koji vole svoju zemlju, kraj iz kojeg dolazim i tu želim nešto stvoriti – naglašava glumica kojoj je velika podrška u svemu što radi i zaručnik Domagoj Baotić.

– Zaručnik i ja gotovo smo već osam godina u vezi, tako da on na moj posao gleda kao i ja na njegov – sasvim normalno. On je programer i nema apsolutno nikakve veze s umjetničkom branšom, ali bez obzira na to jako se dobro slažemo i razumijemo. Da nije tako, ne bismo sada bili zaručnici – smiješeći se zaključila je Katarina Šestić.

