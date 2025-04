Hrvat koji je samo nekoliko sati prije pada letio helikopterom u New Yorku: 'Šokiran sam, prošla me jeza'

Pad turističkog helikoptera u rijeku Hudson u blizini New Yorka vijest je koja je u četvrtak šokirala mnoge. Naime, mnogi obožavatelji putovanja požele ovaj grad vidjeti i iz zraka, a ovaj način turističkog obilaska dosta je čest te je ovakav razvoj događaja mnoge zabrinuo. U padu helikoptera poginula je cijela obitelj, a snimke is svjedočanstva očevidaca obilaze svijet.

Na ovu avanturu istoga dana, kada i nesretna obitelj, uputio se i jedan Hrvat. Travel blogger Nikola Brzak (26) trenutačno se nalazi u New Yorku, a samo nekoliko sati prije pada ovog helikoptera Nikola se našao na sličnom turističkom letu. Javio se Večernjem listu i ispričao svoje iskustvo, a dio toga podijelio je i na društvenim mrežama.

Nikola nam je kazao da je ovaj let helikopterom za njega bio ostvarenje sna te da je prije odlaska bio vrlo uzbuđen.

- S velikim sam uzbuđenjem išao na let, planirao sam ga unaprijed i pomno pratio vremensku prognozu jer sam znao da se u New Yorku vrijeme može naglo promijeniti – pogotovo vjetar, koji zna biti vrlo jak. Let sam imao u četvrtak u 10:30 ujutro. Trebao je trajati pola sata, ali kako grupa nije bila popunjena, skratili su ga na 20 minuta - započeo je te dodao da se kod organizacije leta posebno pazi na sigurnost.

- Sama organizacija bila je izuzetno profesionalna. Protokol je strog – prije leta svi prolazimo kratku sigurnosnu obuku, gledamo video s uputama, a kretanje do helikoptera je strogo regulirano: ne smiju se dizati ruke, izlaziti izvan označenih područja, niti snimati ili fotografirati. U uvjetima rezervacije čak piše da se let otkazuje ili prebacuje u slučaju lošeg vremena - prisjetio se te dodao da mu je ovo bio prvi let helikopterom.

Foto: Privatni album

- Osjećaj pri uzlijetanju bio je neobičan – kao da te samo odjednom podigne u zrak. Nema onog klasičnog osjećaja ubrzanja, već se samo nađeš iznad grada. Tijekom leta osjetili smo nekoliko sitnih turbulencija, ali ništa što bi izazvalo nelagodu ili strah. Bilo je pretežno sunčano, iako je najavljeno oblačno vrijeme i vjetar. Imali smo sreće – vjetar nije bio prejak, iako je povremeno znao jače zapuhati. Nažalost, već popodne vrijeme se počelo mijenjati. Oko 17 sati počela je kiša i pojačao se vjetar. Tragedija se, koliko sam vidio, dogodila oko 15 sati – tada je još bilo oblačno, ali na nekim snimkama se vidi jaka kiša. Kada sam saznao vijest, bio sam šokiran. Dobio sam stotine poruka od prijatelja, jer sam letio samo nekoliko sati ranije. Prošla me jeza. Odmah sam krenuo provjeravati informacije, gledati snimke i uspoređivati ih s onima od ranije - kazao je Brzak te dodao:

- Zastrašujuće je i teško za povjerovati da se ovako nešto dogodilo, posebno jer sam i sam bio tamo malo prije. No, ova tragedija mi nije pokvarila dojam letenja. Nažalost, nesreće se događaju u svim vrstama prijevoza – i dalje sjedamo u automobile, vlakove, zrakoplove. Ne treba se zbog straha odreći svojih snova. Meni je let helikopterom iznad New Yorka bio jedno od najposebnijih iskustava u životu - kazao je te izrazio svoje željenje obitelji poginulih.

Inače, Nikola je veliki ljubitelj putovanja te često putuje, a njegove anegdote na društvenim mrežama prati više od 15 tisuća ljudi.

Istaknimo i da je otkriveno da je u padu helikoptera poginulo šestero ljudi, od kojih je troje djece. Stradala je cijela jedna obitelj. Žrtve su Agustin Escobar, inače direktor Siemensa, njegova supruga Mèrce Camprubí Montal, njihovo troje djece te 36-godišnji pilot. Obitelj je bila u posjetu New Yorku iz Barcelone. Escobar je 2022. godine imenovan direktorom Siemensova odjela u Španjolskoj i jugozapadnoj Europi.

