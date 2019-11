Helena iz 'Plesa sa zvijezdama' niže nove uspjehe: 'Već me sad prolaze trnci od uzbuđenja'

Simpatičnu Helenu Janjušević šira publika upoznala je tijekom sudjelovanja u prošloj sezoni showa “Ples sa zvijezdama” na Novoj TV. Helena je bila plesna partnerica Damira Kedže, a zbog zarazne energije kojom su zračili mnogima su upravo oni bili omiljen plesni par. Iako im je pobjeda u showu izmakla, osvojili su srca publike, a u međuvremenu nanizali i neke nove uspjehe. Helenu smo tako imali priliku nedavno vidjeti i u BBC-ovoj seriji “McMafija” koja se prikazuje na HRT-u, a jedan od uspjeha koji su uslijedili nakon showa je i angažman na nadolazećoj Severininoj regionalnoj turneji.

Helena je, naime, u opakoj konkurenciji od stotinjak plesača s cijelog Balkana uspjela izboriti mjesto u Severininu plesnom timu. – Još mi je nestvarno, ali iznimno sam sretna što sam dobila ovu priliku. Atmosfera na treninzima je odlična, svaki dan novi je izazov. Dio hrvatske plesne ekipe uz mene čine i moje kolegice Tina Walme i Martina Vuletić. Treniramo svaki dan, živimo na relaciji Zagreb – Ljubljana i jako smo motivirane za sve što nas čeka. Veliko je zadovoljstvo raditi sa slovenskim koreografima Maticem Zadravcem i Erikom Bukovnikom, koji sve imaju pod kontrolom i s užitkom pripremaju svaki broj. Bit će prava magija! Jedva čekam da stanemo na pozornicu! Strah, uzbuđenje, trema, sve se izmjenjuje jer mi je ovo zaista veliki san koji se trenutačno ostvaruje – govori nam talentirana plesačica.

Foto: Privatni album

U proteklih deset godina kao plesačica i koreografkinja imala je priliku surađivati s brojnim estradnjacima poput Lane Jurčević, Maje Šuput, Franke Batelić, Jelene Rozge, Danijele Martinović, a pozornicu je već dijelila i sa Severinom. – Dio sam plesne profesionalne skupine The Juice koja je dobila priliku surađivati sa Severinom na CMC festivalu. Toliko je divna i mirna njena pojava, ostavila je na nas jako lijep dojam, a uz sve to i jako dobro pleše – kaže Helena koju smo jedva ulovili u pauzama od proba. Ovih dana sve je podređeno intenzivnim pripremama i treninzima koji u prosjeku traju i po pet sati dnevno, a ubroji li se u to i vrijeme koje utroše na ponavljanje vlastitih plesnih dionica izvan dvorane, satnica se znatno povećava.

– Cijeli projekt predstavlja mi veliki izazov, zadovoljstvo i jedva čekam stati na binu. Trnci me prođu kad se sjetim koliko će ljudi doći gledati Severinu i njenu turneju, a onda i mala slatka panika jer znam da sam dio toga. Događa se – kaže mlada Puljanka koja se zahvaljujući plesu pojavila i u britanskoj seriji “McMafia”. – Do angažmana je došlo preko hrvatske agencije Wanted. Davno smo to snimali, ali sjećam se da mi je bilo odlično iskustvo i da mi je bio odličan cijeli tim koji je radio na projektu. Sve je bilo organizirano do najmanjih detalja. Ogroman set, kamere, produkcija, svjetla i glumce nisam nikada imala priliku uživo vidjeti do tada, što mi je bio doživljaj – prisjeća se Helena. U ples se zaljubila još kao djevojčica, a da se njime želi profesionalno baviti, shvatila je tek u srednjoj školi. Kao i većina školaraca radila je razne sezonske poslove, a zaradu je ulagala u razne plesne edukacije izvan Hrvatske. Podršku je uvijek imala u svojim roditeljima i prijateljima.

Foto: Privatni album

– Zaista ne bih mogla ništa bez njih. Iznimno cijenim, volim i poštujem što imam takve ljude oko sebe – kaže Janjušević koja je nebrojene uspjehe nanizala i prije sudjelovanja u showu “Ples sa zvijezdama”. Trenutačno najvećim uspjehom smatra turneju sa Severinom, ponosna je i na angažman u showu “Tvoje lice zvuči poznato”, ali i na plesnu turneju u dalekoj Kini. – Lijepo je čuti suvisle i motivirajuće komentare, to su mi najdraži komplimenti. Uvijek nastojim biti najbolja verzija sebe, i u plesu i u privatno. Nije svaki dan najbolji, ali kad sve zbrojim i oduzmem, mogu reći da sam polako i sigurno ostvarivala sve svoje ciljeve. Strpljenje je najbitnije u cijelom procesu – govori Helena.

A strpljivim, ali sigurnim koracima nastavlja dalje koračati prema novim uspjesima. – Planova ima, ali plesački život ne možeš planirati jer nikad ne znaš hoćeš li proći audiciju – odgovara. Plesnim koracima već je odavno osvojila naše, a svojim talentom uskoro bi mogla očarati i velike svjetske zvijezde. Ako joj se ukaže prilika, spremna je i napustiti Hrvatsku zbog dobrog angažmana. – Nikad ne znamo gdje ćemo završiti. Najdraže mi je pitanje: “Hele, u kojem gradu ti sada živiš?”, pa neka se i nastavi tako. Volim promjene, avanture i samo neka bude akcije i što više lijepih trenutaka. Sve se događa nekako iznenada i to je ponekad zastrašujuće, ali zapravo to volim jer mi je svaki dan drukčiji – zaključuje Helena.

Foto: Privatni album