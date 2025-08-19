Naša pjevačica jednim potezom stala na kraj glasinama o razvodu, evo što je objavila

Neda Parmać Klačar, pjevačica i članica popularne grupe Feminnem, uživa u skladnom bračnom životu s kolegom glazbenikom Damirom Klačarom. Budući da se ovaj par rijetko pojavljuje zajedno u javnosti, Nedina najnovija objava na Instagram Storyju - fotografija s njihovog plažnog odmora - posebno je razveselila obožavatelje i ponovno opovrgnula sve glasine o problemima u njihovu braku.

Mediji su, inače, nedavno donijeli vijest kako se glazbenica Neda Klačar nakon 12 godina braka razvodi od supruga Damira Klačara. Neda i Damir, navodili su mediji, odlučili su krenuti svatko svojim putem. Ipak, čini se da to to nije istina. - Mogu vam samo reći da su to glasine, kazala nam je Neda kada smo je nazvali za komentar.

Njihova je ljubavna priča započela godinu dana prije vjenčanja, a Neda nikada nije skrivala koliko ju je veza s Damirom usrećila. U jednom od intervjua uoči vjenčanja otkrila je kako su se zaručili četiri mjeseca ranije, na romantičan i spontan način. Tada je s osmijehom na licu opisala i što ih je točno spojilo. "Dosta smo slični, temperamentni. To nas je privuklo jedno drugom. Uvijek mi je najvažnije da me dečko voli, jer sve ostale stvari mogu se uskladiti", izjavila je tada Neda, ne skrivajući sreću zbog ljubavi s tenorom koji pjeva u zboru Hrvatskog narodnog kazališta.

Sudbonosno "da" izgovorili su u srpnju 2013. godine, na intimnoj i veseloj ceremoniji održanoj u starogradskoj vijećnici na Gornjem gradu u Zagrebu. Vjenčanju je prisustvovao samo najuži krug obitelji i bliskih prijatelja, koji su svjedočili sreći zaljubljenog para. Članica popularne grupe Feminnem za svoj je najvažniji dan odabrala elegantnu bijelu haljinu koja je decentno prikrivala njezin trudnički trbuščić, a tada je s ponosom otkrila i da sa svojim odabranikom očekuje djevojčicu. Cijeli je događaj odisao toplinom i iskrenim emocijama, a fotografije s vjenčanja prikazivale su par koji zrači zaljubljenošću i optimizmom, spreman za novo poglavlje života.

Samo nekoliko mjeseci prije vjenčanja, Neda je s obožavateljima na društvenim mrežama podijelila i svoje prve trudničke osjećaje, opisujući ih s puno emocija i humora. "Jedva sam dočekala ovaj dan. Bilo mi je naporno 'uvlačiti' trbuh na snimanjima, ignorirati mučnine koje ne mogu prekriti ni tona šminke, opravdavati podočnjake želučanim tegobama... Danas sam po prvi put vidjela čovječuljka u sebi. Mahnuo mi je sa svih pet prstića. Kažu da je poprilično velik, a nije ni čudo koliko me 'muči'", napisala je tada pjevačica. Krajem te iste 2013. godine, na svijet je stigla njihova kći Adriana. Inače, Adriana je naslijedila glazbene gene roditelja. Svira klavir, a nedavno je i glumila u spotu za maminu novu pjesmu "Netko bolji".

Ova, naizgled ljubavna pjesma nastala je nakon razgovora s jednim kolegom nakon kojeg je Neda dobila inspiraciju za prve stihove, a kasnije se u pjesmi, prisjetila nekih životnih situacija i tako je nastala pjesma “Netko bolji”. "Ideja za spot je sinula nakon prvog preslušavanja demo snimke koju smo Elvis Sršen i ja napravili, a htjela sam da video nije ljubavna priča, već da prati neku unutarnju borbu svake osobe koja se trudi napokon zavoljeti samu sebe.“ – rekla je Neda.