Ubojita kombinacija pjevačice Žanamari ostavila sve bez daha, uoči rođendana priredila ludi tulum

Pjevačica Žanamari Perčić pokazala je da zna kako napraviti zabavu za pamćenje. Svoj rođendan, koji duhovito naziva '25.', odlučila je proslaviti ranije i to u velikom stilu u Makarskoj. Svojim je vjernim pratiteljima na Instagramu podijelila niz fotografija s lude proslave, a njezin odabir odjeće i poruka koju je poslala nikoga nisu ostavili ravnodušnim, zapalivši društvene mreže i izazvavši lavinu pozitivnih komentara. Zanosna pjevačica za ovu je posebnu prigodu odabrala tematski party s vrlo jasnim dress codeom: 'This is Texas'. U skladu s tim, zablistala je u maslinasto zelenoj, pripijenoj i djelomično prozirnoj haljini koja je savršeno istaknula njezinu zavidnu figuru na kojoj marljivo radi tijekom cijele godine. Cijelu je kombinaciju podigla na novu razinu efektnim kaubojskim šeširom i smeđim visokim čizmama. Sudeći po fotografijama i videozapisima, atmosfera je bila i više nego užarena, ispunjena smijehom, plesom i dobrim raspoloženjem.

U opisu objave, Žanamari je otkrila i svoju novu životnu filozofiju koju je, kako kaže, spoznala s '25'. "Kad napuniš ‘25’ shvatiš neke stvari. I came up with this — Princess treatment or nothing (Tretman princeze ili ništa)", napisala je i nasmijala mnoge svoje obožavatelje. Objasnila je kako joj je rođendan zapravo na Malu Gospu, 8. rujna, no odlučila ga je proslaviti na Veliku Gospu jer je to, prema njezinim riječima, "doslovno zadnji vikend kad Makarska još gori". Iako će uskoro napuniti 44 godine, pjevačica je u šali poručila da je sada u "sivoj zoni" u kojoj ima 25 godina i da ima fore do 8. rujna to mudro iskoristiti.

U objavi je podijelila i simpatičnu anegdotu o konobaru koji ju je posebno oduševio. "Shout-out našem simpatičnom konobaru koji mi je poklonio proteinsku čokoladicu za rođendan i bio strpljivi oslonac za fotku br 6., na kojoj kaže da je ispao kao grm", napisala je Žanamari. No, ona se nije složila s njegovom procjenom, poručivši: "Ja kažem da fotka grmi, kao i ova noć u Makarskoj". Njezini pratitelji i prijatelji nisu skrivali oduševljenje njezinim izgledom i energijom. Komentari su se samo nizali, a svi su bili puni komplimenata i lijepih želja. "Top outfit naravno i ti", "Predivno", "Top", samo su neke od pohvala koje su se mogle pročitati ispod objave.